"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Kişisel veriler korunamıyor

07 Temmuz 2024, Pazar 23:49
Hollanda merkezli sanal özel ağ (“Virtual Private Network” - VPN) servisi Surfshark, Türkiye’nin veri sızıntısına en çok maruz kalan 19. ülke olduğunu raporladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” başlıklı, 2022 tarihli çalışmasına göre 85.279.553 kişinin yaşadığı ülkede, 2004-2024 yılları arasında 107.138.741 kez kişisel veri ihlali yapıldığı belirtildi. Surfshark’ın raporu, sadece 2024 yılının ilk ayında 974.225 ihlalin kayıtlara geçtiğini gösteriyor. Euronews’in haberine göre, 2024’ün Ocak-Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde, 2023’ün Ekim-Aralık aylarındaki son çeyreğine kıyasla kişisel veri ihlalinde yüzde 631’lik artış yaşandığı, ortalama 100.000 kişide 48.454 ihlalin görüldüğü vurgulandı. Türkiye’de yakın dönemde gündeme gelen toplu veri ihlalinin yaşandığı vakalar, Ocak 2020’de 684.138 ihlalin kayıtlara geçtiği Zoosk, Haziran 2020 tarihli, 18.240.847 vakanın görüldüğü Wattpad ve son olarak Mayıs 2023’te 2.411.223 kişinin veri ihlaline neden olan CraftRise adlı etkileşimli oyun sunucusunda yaşananlardı.Her üç örneğin de tekil olarak Türkiye’nin kişisel veri ihlalinde 19’uncu sırada olmasında pay sahibi olduğu biliniyor.

Türkiye 19’uncu sırada

Surfshark’ın periyodik olarak güncellediği veriler, tek bir e-posta ile birden fazla uygulamaya, sayfaya, foruma kaydolan bir kişinin birden fazla defa ihlale maruz kalabileceğini kanıtlıyor. Bunun sağlaması ise, 2004-2024 yılları arasında dünya genelinde 17.2 milyar kişisel veri ihlalinin kayıtlara geçmiş olması. Yani tek bir e-posta adresinin 3 kez ihlale maruz kalmış olabileceği düşünülüyor.Türkiye’nin 19’uncu sırada olduğu kişisel veri ihlali listesinin ilk sırasında 3.44 milyarı geçkin ihlalin yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ikinci sırada 2.42 milyarı geçkin ihlalle Rusya, üçüncü sırada ise 1.08 milyar ihlalle Çin bulunuyor. Listenin en altında ise Fransa’nın Karayiplerdeki özerk statüde bulunan deniz aşırı toprağı Saint Barthelemy adası var.

20 YILDA 9 BİN 586 KİŞİSEL VERİ İHLALİ YAPILDI

2009’daki sayımda nüfusunun 7.448 olduğu öğrenilen ada topluluğunda, 2004’ten 2024 yılına kadar olan ki 20 yıllık süreçte 9.586 kişisel veri ihlali yaşandığı tespit edildi. Nüfus-İhlal oranlaması düşünüldüğünde, listenin 231’inci basamağında bulunan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC - Kuzey Kore) ön plana çıkıyor. 2018’deki sayıma göre 25.549.604 insanın yaşadığı ülkede bugüne dek sadece 86.538 kişisel veri ihlali yapıldığı düşünülüyor.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Starmer: Gazze'de acil ve kesin bir ateşkese ihtiyaç var

    Ordu'daki selde 1 kadın vefat etti

    Fransa'da sandıktan sol ittifakı 1. çıktı

    İsrail zulümde sınır tanımıyor

    Kişisel veriler korunamıyor

    Emekli yılı böyle mi olacaktı?

    Hukukî felâket

    İngiltere Ruanda planından vazgeçti

    Cezaevleri doldu taşıyor

    Gazeteciyi tehdit özgürlük değildir

    Resmî rakamlarla yoksulluğun fotoğrafı

    Gıda fiyatlarında dünyayı geride bıraktık

    Çölde ölenler denizde ölenlerin iki katı

    Ukrayna "Su-25" tipi Rus savaş uçağını vurdu

    Yusuf Can Zeybek Kırkpınar Başpehlivanı oldu

    Gazze’de patlamamış mühimmat riski artıyor

    Han Yunus’ta 250 bin kişi yerinden edildi

    Çocukla çocuk olmalıyız

    Ekonomik kriz göç ettiriyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Din adına siyaset cinayettir
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman ve bazı talebeleri neden seferî namazları kısaltmamış?
    Yeni Asya'dan Size

    Türkiye ve İslâm dünyasının geleceği
    Risale-i Nur'dan

    Neden farklı milletler hâlinde yaratıldık?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Zihniyet-i inhisar…
    Mehmet KARA

    İktidar değil, sanki muhalefet
    Abdil YILDIRIM

    Kim Tutar Elimden
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tenkit hastalığı
    Genel

    İsrail zulümde sınır tanımıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.