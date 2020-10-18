Köylülerden ‘JES’ dâvâları için çağrı

Hacıbektaşlı köylüleri, “Bu memleket bizim, sağlıklı ve ekosistemle barışık yaşamak istiyoruz’ diyenleri dâvâmıza sahip çıkmaya, toprağını savunanları savunmaya dÂvet ediyoruz” çağrısında bulundu.

Ekosistemle barışık yaşamak istiyoruz

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Köyü’nde JES’e karşı itiraz eden 35 köylünün yargılandığı dava 22 Ekim’de görülecek. Köylüler direnişlerine sahip çıkan herkesi, dâvâlarına da sahip çıkmaya çağırdı. T24’deki habere göre köylüler, “Hacıbektaşlı’da olduğu gibi memleketin dört köşesinde direnişi göğüsleyen kadınları, ‘Bu memleket bizim, sağlıklı ve ekosistemle barışık yaşamak istiyoruz’ diyenleri davamıza sahip çıkmaya, toprağını savunanları savunmaya dâvet ediyoruz” diyerek, Salihli Adliye’sinde saat 09.00’da görülecek davaya dayanışma çağrısı yaptı. Köylülerin yaptığı açıklama şu şekilde:

“Hadi savunuverin gari”

“Bizler Salihli’de bir yıl önce Jeotermal Elektrik Santrali (JES)‘ne karşı toprağını, havasını, suyunu, yaşamını savunmuş Hacıbektaşlı halkıyız. Köyümüzde “JES değil, sağlık içinde tabiatla barışık yaşamak istiyoruz” dedik ve topraklarımızı savunduk. Yaşam nöbetinden hukuki mücadeleye direnişimizi birçok yönden sürdürerek şirketin JES projesini iptal ettirdik. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk hep birlikte yılmadan, baskılara boyun eğmeden toprağımızı savunmaya devam ettik.

‘Bu yağma düzene itaat etmiyoruz’

Memleketin her karış toprağını halkın yararı için değil sermaye çıkarları için ranta açanlar, alınteri toprağa karışmış bizleri toprağından kopartarak güvencesiz işçiliğe mahkûm edenler; ormanları yakıp ağacı, dereyi talan düzenine feda edenler bugün bizleri yargılayanlardır! Bizler de bu yağma düzenine itaat etmeyen, toprak savunmasını memleket savunması bilenleriz. Yalnız olmadığımızı biliyoruz! Şimdi havasına suyuna toprağına sahip çıkanları, pandemi şartlarında dahi ölüm düzeninde çalışmak zorunda bırakılan işçileri, halk sağlığını memleket sağlığı bilenleri, adaleti yeryüzüne çıkarmaktan bir adım geri durmamış hak savunucularını, Hacıbektaşlı’da olduğu gibi memleketin dört köşesinde direnişi göğüsleyen kadınları, ‘Bu memleket bizim, sağlıklı ve ekosistemle barışık yaşamak istiyoruz’ diyenleri davamıza sahip çıkmaya, toprağını savunanları savunmaya davet ediyoruz. 22 Ekim Perşembe günü saat 09.00’da Salihli Adliyesi’de dâvâmıza sahip çıkamaya “Hadi savunuverin gari” demeye…