Maskeler, kirlilikte plastik atıkları geçti

Covid-19 tedbirleri kapsamında kullanılan maskeler, en yaygın çöp türlerinden biri olan plastik poşetleri geride bıraktı.

Kuzey Londra Atık Kurumu (NLWA), İngiltere’de her hafta 102 milyon maskenin atıldığını tahmin ediyor. Bu, bir futbol sahasını 232 kez kaplamak için yeterli. Covid-19 krizi, dünyanın her yerinden insanları tek kullanımlık maskeler ve eldivenler gibi kişisel koruyucu ekipman takmaya zorladı. Ancak bu ürünlerin atıklarının çevre için daha büyük etkilere sahip olduğu uyarısı yapılıyor. Euronews’deki habere göre İngiltere’de her ay tahminen bin 500 ton yüz maskesi ve eldiven çöpe atılıyor. Ocean Plastic Network yöneticilerinden, Dr. Marco Aurisicchio, “Kişisel koruyucu ekipmanların toplumumuzu nasıl etkilediğini görmek büyük bir şok oldu. Onu yolda ve her yerde buluyoruz. Karantina sırasında, çimlerde onlara rastlamam çok nadirdi” diyor. Plastik uzmanı Jason Hallet, sorunun üstesinden gelmek için biyolojik olarak parçalanabilir malzeme kullanmak gerektiğini söylüyor.