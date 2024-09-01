Naci Görür'den Bingöl uyarısı: Depremin eli kulağında

Jeolog Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında 7.4 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi. Bölgeye yönelik uyarılarını yineleyen Görür, “Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin periyodu durmuş” dedi.

Görür, Elazığ merkezli yerel yayın yapan Kanal Fırat ile söyleşisinde, “Şu anda Tunceli’de deprem bekliyorum. Erzincan’ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretecek. Çok uzak zamanda değil” ifadelerini kullandı. “Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi