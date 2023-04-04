NASA’nın Venüs görevi 2031 yılına ertelendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs keşif misyonunu, bütçe kesintisi sebebiyle 2028'den 2031'e tehir etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs keşif misyonunu, ABD Başkanı Joe Biden’ın bütçe kesintisi nedeniyle 2028’den 2031’e erteledi. VERITAS adındaki misyon kapsamında Venüs yörüngesine gönderilecek keşif uydusu, gezegenin jeolojik tarihini anlamak için Venüs’ün yüzeyini haritalandırılacak ve Dünya’dan nasıl farklı geliştiğini araştıracak. ABD’de düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı’nda, NASA’nın “Venüs Emisyon, Radyo Dalgaları, İnterferometrik Sentetik Açıklık, Topografi ve Spektroskopi Ölçümleri” (VERITAS) adı verilen misyonun baş araştırmacısı Sue Smrekar, görevin finansmanının neredeyse tamamen kesildiğini söyledi. ERTELEME NORMAL DEĞİL Smrekar, görevin ertelenmesinin normal olmadığını, NASA’nın başka görevlerine destek sağlaması için kendi ekiplerinin dağıtılacağını belirterek NASA’nın bu kararından önce VERITAS görevinin programa ve bütçeye uygun ilerlediğini savundu. NASA Sözcüsü Karen Fox ise NASA’ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı’nda (JPL) yaşanan gecikmeler, lojistik sorunlar ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle VERITAS görevinin bütçesinin azaltıldığını kaydetti. Fox, “VERITAS’ın 2028’den en erken 2031 yılına kadar ertelenmesine karar verildiğini” belirterek JPL’nin 2024’teki değerlendirmeyi geçmesi halinde VERITAS görevine tekrar mali desteğin sağlanabileceğini söyledi. Yeni bütçede, VERITAS görevine 1,5 milyon dolar ayrılacağı belirtiliyor. Uydu, gezegenin jeolojik özelliklerini, sismik ve volkanik faaliyetleri inceleyecek. NASA’nın Magellan uzay aracı, 20 Mart’ta Venüs’te en az bir aktif yanardağının olduğunu bulmuştu. Araştırmacılar, yanardağdan çıkan lavların gezegenin yüzeyini değiştirdiğini açıklamıştı. AA

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