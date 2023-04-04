"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

NASA’nın Venüs görevi 2031 yılına ertelendi

04 Nisan 2023, Salı 18:00
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs keşif misyonunu, bütçe kesintisi sebebiyle 2028'den 2031'e tehir etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Venüs keşif misyonunu, ABD Başkanı Joe Biden’ın bütçe kesintisi nedeniyle 2028’den 2031’e erteledi. VERITAS adındaki misyon kapsamında Venüs yörüngesine gönderilecek keşif uydusu, gezegenin jeolojik tarihini anlamak için Venüs’ün yüzeyini haritalandırılacak ve Dünya’dan nasıl farklı geliştiğini araştıracak.

ABD’de düzenlenen Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı’nda, NASA’nın “Venüs Emisyon, Radyo Dalgaları, İnterferometrik Sentetik Açıklık, Topografi ve Spektroskopi Ölçümleri” (VERITAS) adı verilen misyonun baş araştırmacısı Sue Smrekar, görevin finansmanının neredeyse tamamen kesildiğini söyledi.

ERTELEME NORMAL DEĞİL

Smrekar, görevin ertelenmesinin normal olmadığını, NASA’nın başka görevlerine destek sağlaması için kendi ekiplerinin dağıtılacağını belirterek NASA’nın bu kararından önce VERITAS görevinin programa ve bütçeye uygun ilerlediğini savundu.

NASA Sözcüsü Karen Fox ise NASA’ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı’nda (JPL) yaşanan gecikmeler, lojistik sorunlar ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle VERITAS görevinin bütçesinin azaltıldığını kaydetti.

Fox, “VERITAS’ın 2028’den en erken 2031 yılına kadar ertelenmesine karar verildiğini” belirterek JPL’nin 2024’teki değerlendirmeyi geçmesi halinde VERITAS görevine tekrar mali desteğin sağlanabileceğini söyledi. Yeni bütçede, VERITAS görevine 1,5 milyon dolar ayrılacağı belirtiliyor. Uydu, gezegenin jeolojik özelliklerini, sismik ve volkanik faaliyetleri inceleyecek. NASA’nın Magellan uzay aracı, 20 Mart’ta Venüs’te en az bir aktif yanardağının olduğunu bulmuştu. Araştırmacılar, yanardağdan çıkan lavların gezegenin yüzeyini değiştirdiğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ukrayna-Rusya savaşında taraflar ilerleme kaydedemiyor'

    Tezgâhın enflasyonu yüzde 300’ü aştı

    İspanya'da 800 bin kişi ameliyat sırası bekliyor

    66 günde Hafız oldu

    Hırka-i Şerif itina ile korunuyor

    Doktor göçünde tüm yılların rekoru kırıldı

    Özür dileyeceğine ‘başarısını’ anlatıyor

    Cumhurbaşkanına hakaret suçu kalkacak

    Silahlanma yaşı 12’ye indi

    Ankaragücü, Trabzonspor'u eledi

    Fenerbahçe'den ''4 Nisan 2015'' açıklaması

    Gençlerin iftar heyecanı

    Finlandiya resmen NATO'da

    İsrail, 3 ayda Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü, 736 kişiyi gözaltına aldı

    Sultanahmet Camii, Ramazan Bayramı’nda ibadete açılacak

    NASA’nın Venüs görevi 2031 yılına ertelendi

    Beslemelerden alıp emekliye vereceğiz

    Euro tarihi zirvesini yeniledi

    Zam şampiyonu soğan

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oylar Millet İttifakında toplanmalı
    Cevher İLHAN

    Siyaset uğruna din çiğneniyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Ernail Hoca
    Genel

    66 günde Hafız oldu
    Faruk Bahadır Önal

    6284 nedir, ne değildir?
    Genel

    Özür dileyeceğine ‘başarısını’ anlatıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    ‘Çanta’mızda neler olmalı?
    Cenk ÇALIK

    Kunolin sarısı - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ramazan ayı hürmet ister

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.