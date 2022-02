Nehirlere karışan ilaçlar sağlığı tehdit ediyor

Dünya genelindeki nehirlerde yapılan araştırmada, nehirlerde bulunan atıkların ve tıbbî ürünlerin insan sağlığına ciddî ölçüde zarar verdiği ortaya çıkarıldı.

Dünya genelindeki nehirlere karışan ilâçlar ve farmakolojik ürünlerden kaynaklanan kirliliğin, çevresel ve küresel sağlığa ciddî tehdit oluşturduğu bildirildi.

BBC’de yer alan habere göre, İngiltere’nin York Üniversitesinde yapılan ve ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, dünya genelinde nehirlerdeki ilâç ve tıbbî ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından ciddî tehlike oluşturduğu kaydedildi. Küresel ölçekte gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalar arasında yer alan araştırmada, dünya genelindeki nehirlerde yaygın biçimde parasetamol, nikotin ve kafein ile epilepsi ve diyabet ilâçları tesbit edildi. Araştırmada, nehirlerde artan antibiyotik varlığının dirençli bakterilerin gelişmesine yol açabileceği, ilâçların faaliyetine zarar verebileceği ve nihayetinde ‘çevre ve sağlığa küresel tehdit’ oluşturabileceği kaydedildi.

Haber Merkezi