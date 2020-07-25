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25 TEMMUZ 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Plastik çöpler tarih mi oluyor?

25 Temmuz 2020, Cumartesi
İran asıllı iki girişimci, plastiği dünya üzerinden silebilmek hedefiyle plastik çöpleri yakıta dönüştüren bir makine üretti. Bu makine Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

Van Organize Sanayi Bölgesinde (Van OSB) son dönemde yabancı girişimcilerin rağbet göstermesi ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda Van OSB’de faaliyet gösteren İran asıllı girişimciler Ahmad Rastgoo ve Mehrdad Fojlaley, belediyelerin plastik çöp sorununu ortadan kaldıracak makineyi üretmeyi başardı. Üretilen makine proliz teknolojisiyle plastik atıkları yüksek ısıdan geçirerek önce sıvı hale, ardından da ayrıştırma yöntemiyle motorine (mazot) dönüştürüyor. Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ise “Bu projenin hayata geçişi 7-8 aylık bir zaman aldı. Plastikler makineye yükleniyor ve belli işlemlerden geçiyor. Ürettiğimiz motorin Avrupa standartlarına uygun. Bu makinelerle atık durumdaki bir plastiği değerli bir maddeye dönüştürüyoruz. Ürettiğimiz motorinin havayı kirletme oranı diğerlerine göre çok daha az. Bu da araçların motorlarına olumlu yansıyor. Ar-Ge işlerimiz devam ediyor. İlk sonuçlarımız başarılı oldu. Bu makine Türkiye’de ilk kez üretildi. Ürünün patentini, CE belgesi ve ISO 9001 belgesini aldık. Akredite laboratuvarlarda başarılı sonuçlar aldık” diye konuştu.

“Plastikten motorin elde ediliyor”

Yatırımcı Ahmad Rastgoo da makinenin özellikle belediyeleri plastik atıklardan kurtaracağını ve ilk kullanım alanlarının belediyeler olduğunu ifade ederek, “Canlıların hayatını kurtaracak, dünyayı daha da güzelleştirecek bir proje geliştirdik. Hedefimiz plastiği dünya üzerinde olabildiğince yok etmek ve enerji kaynağına dönüştürmek. Nitekim plastik maddeler 2 bin 500 yıl tabiatta çözülmeden kalabiliyor. Çevreye çok zarar veriyor. Bu sebeple plastiği enerjiye dönüştürme kararı aldık. Bu proje ise hem plastiği yok ediyor hem de bu atık plastikten dünyanın en değerli yakıtlarından biri olan motorini elde ediyor” dedi” Ratgoo, makineye İran, Afganistan, Irak ve Gürcistan’dan talep geldiğini, ancak pandemi dolayısıyla müşterilerin gelemediğini belirtti.

“Gemiler kendi atıklarını yakıta dönüştürebilecek”

Bu makineyle gemilerin kendi plastik atıklarını yakıta dönüştüreceğini ve bu projeleri için de devlet yetkililerinden destek bekleyen Rastgoo, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gemiler aylarca deniz üzerinde bulunuyor. Bu süre içinde büyük miktarda plastik birikimi oluyor. Bunun için liman müdürlüklerine imha için para veriyorlar. Biz bu soruna da makineyle bir çözüm bulduk. Bu makineyi gemiye entegre edeceğiz. Gemiler bu sayede kendi plastik atıklarını bir yakıta dönüştürebilecektir”

AA

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