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23 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Sosyal medya paralı mı oluyor?

23 Ocak 2022, Pazar 19:00
Sosyal medya şirketleri bu hafta üst üste kullanıcıların cebinin yanacağına işaret eden açıklamalar yaptı.

Hali hazırdaki internet düzeninde sosyal medya hizmeti alanlar bağlanma maliyeti dışında para ödemiyor ancak şirketler bunu değiştirmek istiyor. Önceki gün Meta’nın (Facebook) CEO’su Mark Zuckerberg Instagram için ABD’de abonelik sistemini test etmeye başlayacaklarını söyledi. Duvar’daki habere göre Instagram’da bir muhteva üreticisine abone olan kişiler, üreticilerin sadece abonelere özel ürettiği muhtevaları görebilecek. Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri, “Abonelik tahmin edilebilir bir gelir oluşturmanın en iyi yolu” değerlendirmesinde bulunuyor. Muhteva üreticileri abonelik ücretlerini kendileri aylık olarak belirleyebilecek, ücretler 0,99, 1.99, 2.99, 4.99, 9.99, 19.99, 49.99, 99.99 dolar olabilecek. Muhteva üreticileri bu abonelikler kapsamında Instagram’a özel storyler paylaşacak, tıpkı eskiden ‘yakın arkadaşlarım görsün’ özelliği gibi bu muhtevaları sadece aboneleri görecek, ‘yakın arkadaşlarım görsün’ özelliğinde storylerde yeşil bir çember çıkarken, aboneler görsün özelliğinde bu daire mor renk olacak.

Haber Merkezi

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