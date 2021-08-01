Tamamen elektriklenecek

Opel, kapsamlı elektrikliye geçiş stratejisinde bir sonraki adıma geçiyor.

Buna göre Opel, sadece elektrikli model portföyünü genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda 2028 yılından itibaren Avrupa’da tamamen batarya elektrikli araçlara odaklanacak. Opel, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’e tamamen elektrikli bir marka olarak girmeyi hedefliyor. Efsanevî Opel Manta ise elektrikli otomobil olarak geri dönecek. Opel, 2021 yılında öncelikle Avrupa pazarlarında dokuz elektrikli modeli müşterilerinin beğenisine sunacak. Bununla birlikte bütün Opel modellerinin 2024 yılına kadar elektrikli versiyonlara kavuşması hedefleniyor. 2028 yılı itibariyle ise Opel için ana pazar olan Avrupa’da, sadece markanın elekt- rikli otomobilleri satışa sunulacak. Bu arada, Opel’in marka tarihi için gerçek bir ikon ve markanın geleceği için bir ilham kaynağı olan Opel Manta, önümüzdeki 10 yıl içerisinde “tamamen elektrikli” olarak seri üretilecek.