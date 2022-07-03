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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Toplu arı ölümleriyle besin zinciri bozulacak

03 Temmuz 2022, Pazar 00:30
Prof. Dr. Okan Yıllar, tarım ilaçlarının arılarda toplu ölümlere neden olduğunu söyleyerek, “Arılar tozlaşma görevini yapamazsa besin zinciri bozulacak” uyarısında bulundu.

Arıların maaşlarını merak ettiniz mi?
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Çevre kirliliği, iklim değişikliği ve tarım ilaçlarının yoğun olarak kullanılmasının arıların ölümüne neden olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Tıbbi Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Yıllar önemli açıklama ve tavsiyelerde bulundu.

Pestisit denilen tarım ilaçlarının yoğun olarak kullanıldığını belirten Prof. Dr. Okan Yıllar, “Ağaçlara ve tarlalara sıkılan bu ilaçlar mutlaka arıların üzerine bulaşıyor. Sıkılan ilaçlarla parazitler ölüyor ama bu çerçevede bize çok faydalı olan arılarda toplu bir şekilde ölümler meydana geliyor. Pestisitlerden başka kimyasalların ortaya atılması, suların kirlenmesi ile insanlar da dahil olmak üzere birçok canlı etkileniyor. Arı kovanlarının çok korunaklı yerlere konması gerekiyor ki bu ilaçlardan etkilenmesin ama arılar çıkıp arazide dolanıyorlar; çiçekleri ve meyve ağaçlarını dolaşıyorlar bu sayede de son derece kötü bir şekilde etkileniyorlar” dedi.

Besin bulmakta güçlük çekeceğiz

Arıların tozlaşmasının önemine değinen Prof. Dr. Yıllar, “Albert Einstein (Bilim İnsanı), ‘Eğer arıların tamamı ölürse insan nesli 4 sene sonra fire vermeye başlayacak’ diyor. Arıların tozlaşma görevini yapamaması demek bitkilerin çoğalamaması, ağaçların gelişememesi ve meyve vermemesi demek. Belli bir süre sonra otçul hayvanlar ortadan kalkmaya başlayacak çünkü yiyecek bir şey bulamayacak. Otçullar azaldığı için etçiller de azalmaya başlayacak ve bu sayede dünyadaki besin zinciri bozulacak. İnsanlık direkt olarak etkilenmeye başlayacak” diye konuştu. Prof. Dr. Yıllar, “Kimyasallara, fabrika dumanlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları arılar için söylüyorum ama bütün hepimizi etkiliyor. İnsanları bu konuda eğitmemiz lazım. İlaçlamalarla, fabrika atıklarıyla insanlığın sonu kendi kirlettiği çevreyle birlikte gelecek” ifadelerini kullandı. Bizi, çok ciddi bir tehlike bekliyor. Tedbir almazsak ana besin zinciri bozulabilir. Besin zinciri bozulduğunda da kaşımıza açlık çıkacak. Böylelikle besin bulmakta çok büyük güçlük çekeceğiz.”

Haber Merkezi

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