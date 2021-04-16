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17 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Vespa 75 yaşında

16 Nisan 2021, Cuma 23:16
ÜRETİLDİĞİ HER DÖNEM KENDİNE HAS İTALYAN STİLİYLE VE SAHİP OLDUĞU TEKNOLOJİYLE FENOMEN OLAN VESPA, 75. YAŞINI DA ÇOK ÖZEL VERSİYONLARLA KUTLUYOR.

Motosİklet dünyasının ikonik markası Vespa 75 yılı geride bıraktı. Üretildiği her dönem kendine has İtalyan stiliyle ve sahip olduğu teknolojiyle fenomen olan Vespa, 75. yaşını da çok özel versiyonlarla kutluyor. Bu kapsamda Vespa; sevilen modelleri Primavera ve GTS’nin tasarım detaylarıyla dikkat çeken 75. yıl versiyonlarını motosiklet severlerle buluşturdu. “Giallo 75. Yıl” adlı özel bir metalik sarıyla hazırlanan yeni seri, Vespa’nın hem mirasını hem de yenilikçi ruhunu yansıtıyor. Versiyonların özellikleri arasında bulunan özel nubuk deriden sele ve çanta, elmas kesim gri jantlar ve krom detaylar, Vespa’nın geçmişten bugüne uzanan estetik çizgisini yansıtıyor. Özel versiyonlarda yer alan 4,3 inç TFT renkli ekran, dijital gösterge paneli ve Vespa MIA akıllı telefon bağlantı sistemi de günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Vespa 75. yıl versiyonlarıyla birlikte; el dikimi ipek fular, Vespa plaketi, kullanıcı kitabı ve koleksiyon kartpostallarını içeren özel bir kit de hediye ediliyor. Ülkemizde de siparişine başlanıp satışa sunulan ve sınırlı sayıda üretilen 75. yıl versiyonlarla ilgili satış ve fiyat bilgilerine ise “vespa.com.tr” adresinden ve ayrıca sosyal medya kanalları üzerinden ulaşılıyor.

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