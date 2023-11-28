Z kuşağı: Sosyal medya psikolojimizi bozuyor

Yapılan araştırmalara göre Z kuşağı, “psikolojilerini olumsuz etkilediği” gerekçesiyle sık sık sosyal medya detoksu yapıyor.

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği bu dönemde, sosyal medya da çağın en etkili iletişim kanalı haline geldi. Özellikle gençler arasında çok yaygın kullanılan sosyal medya, son araştırmalara göre, 1996 ile 2010 yılları arasında doğan Z kuşağının psikolojisini olumsuz etkiliyor. Cep telefonu şirketi HMD Global tarafından yapılan araştırma, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 60’ının gerçek dünyayla yeniden bağlantı kurabilmek için sosyal medya detoksu yaptığını ortaya koydu.

‘BIRAKMASI ÇOK ZOR’

BBC‘nin haberine göre; Cardiff Üniversitesi’nde öğrenci olan Iwan Kellet, platformlardaki ‘olumsuz hikayelerin’ kendisini etkilediğini ve ara verdiğinden beri daha iyi hissettiğini söylüyor. Kellet için sosyal medya arkadaşlarıyla iletişimde kalmanın önemli bir yoluydu ancak detoks yapmaya karar verdi. Kellet, bu kararı almasının nedenine ilişkin “Çünkü sosyal medyanın kafama soktuğu olumsuzlukları görebiliyordum. Zamanımın çoğunu alan TikTok’tu. Oldukça bağımlılık yapıcı, bırakması çok zor olarak tanımlayabilirim” dedi. HMD Global’in araştırmasına göre Kellet yalnız değil. Z kuşağındaki her beş kişiden üçü, çevrelerindeki dünyayla yeniden bağlantı kurmak için düzenli olarak sosyal medya detoksu yapıyor. Bangor Üniversitesi’nde çocukluk ve gençlik çalışmaları alanında öğretim görevlisi olan Donna Dixon, gençler arasında sosyal medya kullanımıyla ruh sağlığı arasındaki karmaşık ilişkiye vurgu yapıyor: “Sosyal medyanın sağlıksız kullanımı anksiyete ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarıyla bağlantılı olabilir.”