Ey insan kendini oku

​Okumak ruhu yüceltir.

Okumayanın düşündüğü boştur. Bugün çoğu Müslümanlar çok az okuyorlar. Özellikle bu dünyada çok çok okuyup öğrenmeli ve bilgileri hayatımıza tatbik etmeliyiz. Merhum Zübeyir Gündüzalp, “Burada oku, kabirde okuyamazsın” der. Bu dünyaya ilim öğrenmek için geldik. Okumak, düşünmektir. Okumadan âlim, yazmadan kâtip olunmaz. İlerlemek, yükselmek için sürekli okumalıyız. Kitap insanı geliştiren bir hazinedir. Okumak ise tamamen değiştirir. Bir insanın kitap alıp onu kitaplığında bekletmesiyle, o kitabı okuması arasında fark vardır. Kitap alarak kendimizi geliştirmeyiz. Kitabı okuyarak, anlayarak bir gelişme sağlayabiliriz. Bazı kişiler sosyal değillerdir, içe kapanıktır. Ama bir kitap alır, onu okursa sosyalleşebilir.

Kim bilir, belki ‘kitap kurdu’ bile olabilir. İnsan her yerde kitap okuyabilir. Okumak insanın gelişmesine büyük faydalar sağlar.

Victor Hügo şöyle der: Okuma ihtiyacı, barut gibidir. Bir kere tutuşunca, bir daha sönmez. Evet okumak çok büyük bir ihtiyaçtır. Büyük medeniyetler, okuma kültürü sayesinde gelişirler.

Okumak bizi aydınlatır. Güneş dünyayı, kitap insanları aydınlatır. Daima okumalı, onu alışkanlık haline getirmeliyiz. Hem kendimize, hem çevremize kitap okuma alışkanlığını kazandırmalıyız.

Okuyarak, tembellik karanlığından çabucak kurtuluruz. Boş zamanımızı, iyi kitapları okuyarak değerlendirmeliyiz.

Deskartes şöyle der: Okumaktan edindiğim biricik fayda, bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştur.

Gerçekten, insan okumadan bilgisizlikten, cehaletten kurtulamaz. Kurtuluşun anahtarı, insanın kendisini okuması ile mümkündür.

Bediüzzaman şöyle der: “Ey kendini insan bilen insan, kendini oku... Yoksa hayvan ve camid hükmünde bir mahlûk olursun.

Evet, insan iman gözüyle okursa her iki cihanda huzurlu ve bahtiyar olur. Okumak, aklı ve mantığı çalıştırır. Zaten İslâmın ilk emri de okudur. Öyleyse insanın ilk işi, okumak olmalıdır. Okumak, kâinatın gizli sırlarını çözmeye yarayan bir anahtar hükmündedir. Hiçbir iş bilgisizce olmaz. Her şey mahiyetçe ilme ve bilime dayanır. Toplum olarak cehalete karşı savaş açmalıyız. Kendimizi bilgi nuruyla donatmalıyız. Medeniyet yarışmasına katılmak için, kendimizi fen ve din ilimleriyle donatmak zorundayız. İşte o zaman ileriye gideriz.