Van Risale-i Nur okuma programı

Malum Yeni Asya gazetesinde de ilanı çıkan bir Risale-i Nur okuma programı 28, 29 ve 30 Ağustos 2026’da Van Bediüzzaman külliyesinde ifa edildi.

İstanbul, Zonguldak, Manisa, Bursa, Batman, İdil, Yozgat, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Yalova gibi Türkiye’nin dört köşesinden katılanlar oldu. Programın icrasına vesile olan GAP-Şanlıurfa cemaatinin fedakâr ve vefakâr nur talebelerinden Allah razı olsun. Muhteşem bir buluşma, zengin içerikli bir Risale-i Nur programı oldu. Risale-i Nur’u kendine şiar edinen kardeş ve ağabeyler üç gün boyunca Bediüzzaman’ın kurtuluşa vesile olan mesajlarını okudular, konuştular, tahlil ettiler, müzakereye açtılar ve yorumladılar. Bu kardeş ve ağabeylerin Üstadın bu asra yönelik reçetelerini okuyup yorumlamaları; saddakte Üstadım, dedirtti. Şunu anladım; reçete ve kurtuluş Risale-i Nur’u bilmekledir. Üstadın nesl-i âti diye hitap ettiği gençliğin mutlaka Risale-i Nurla tanışması, okuması ve hayatında tatbik etmesini zengin bir anlatımla programda ki görev alan kardeş ve ağabeyler o kadar muhteşem sundular ki; tek reçetenin Kur’ân’ın tefsiri olan Bediüzzaman’ın külliyatı olduğunu anladık.

Bediüzzaman Said Nursî’nin temellerini attığı Risale-i Nurların menzili sayılan serhat şehri Van’da okuma programlarının anlamı ve kıymeti ayrıdır. Fıtratları misafire hizmet etme ile donatılmış Vanlı kardeşlerin şevkle izzet ve ikramları takdire şayandı. Üç gün boyunca yanımızdan ayrılmayan ve bize mihmandarlık yapan Vanlı Nur kahramanlarına müteşekkiriz. Risale-i Nur okuma programının harfiyyen uygulanması az zamanda ne kadar büyük işlerin yapılabileceğinin bir örneğiydi. Hele sabah namazlarındaki tesbihatların akabindeki Risale-i Nur dersleri kitabın elden ele verilmesi ta güneşin doğuşuna kadar devam etmesi ayrı bir güzellik ve zenginlikti. Ben yüksek okulu okuduğum yıllar medresede (dershane) kalırdım. Mazideki o muhteşem ve bereketli günler aklıma gelince içimden dedim ki; “Ey Üstadım, ey asrın Bedii sizi tanımasaydım, yazdığın Kur’ân tefsirleri olan Risale-i Nur’u bilmeseydim acaba akıbetim ne olurdu, nerelere savrulurdum!”

Okuma programımızın bir bölümü de Üstadımızın kaldığı menzilleri ziyaret etmekti. Önce Erek dağına gittik. Malum yokuşu çıkınca Üstadın Molla Hamid ve diğer nur kahramanlarını suya göndermeleri hayalen aklıma geldi, ellerinde su bakraçları ile asrın sahibine hizmet etmeleri, Üstadlarıyla aralarında hiçbir engelin olamaması, Üstadın onlara hitap etmesi onların Üstada cevap vermeleri! Çoravanis’te yabanî meyveleri koparmak isterlerken Üstadın “bu yabanî meyveler bu dağlarda yaşayan hayvanların hakkıdır onlara dokunmayın, bizim hakkımız bostanlardadır” hitabı hayalhanemi o kadar zenginleştirdi ki, o rüyadan uyanmak istemiyordum. Tahir Paşa Konağı, Horhor Medresesi, Van Kalesi, Çaycı Emin ağabeyin kabrinin ziyaretini de yaptık.

Vanlı bir kardeşimizin Van gölü kıyısındaki yeni inşa edilmiş yazlığında programın analizi yapıldı. Okuma programına katılan tüm kardeşler tek tek kanaatlerini söyledi. Buna benzer programların sıklıkla yapılması herkes tarafından uygun görüldü.

Üçüncü günün sonuna doğru vedalaşma ve ayrılık vaktiydi. GAP bölgesine, Şanlıurfa cemaatine binlerce teşekkür.

