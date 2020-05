Kârlı bir ticaret: Oruç

RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Üstadın “Ramazan-ı Şerifte her bir harfin, on değil bin; ve Âyete’l-Kürsî gibi âyetlerin her bir harfi binler; ve Ramazan-ı Şerifin Cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir’de otuz bin hasene sayılır...” (Mektubat, s. 474) ifadeleri Ramazanın ahirete yönelik yaptığımız en kârlı ticaret imkânı olduğunu müjdeliyor. Sebebini anlamak zor değil. Yılın en değerli zaman dilimlerini yaşadığımız için en mühim yatırımların Ramazana denk gelmesi normal karşılanmalıdır.

Malûmunuz sair zamanlarda bir hasene on olarak kaydedilir. Ramazan ayında bu rakam binlere çıkar. Cumalarda daha da artar. Nihayet Kadir Gecesi’ne denk gelince zirveye ulaşır. En az otuzbin kat olarak geri döner. Ne büyük bir rahmet değil mi? Sevaplar sürekli artarken, ne kadar günah işlenirse o kadar yazılması. Üstelik tövbeyle sürekli günahları sıfırlama imkânımız vardır. Günahlar silinirken hiçbir zaman sevapların silinmemesi de ayrı bir rahmet değil midir?

Elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim. Biri bize şu arazi ileride binlerce kat değerlenecek dese neyimiz var neyimiz yok o araziyi borç harç almaya gayret göstermez miyiz? Üstelik o araziyi alsak bile nefesler sayılı olacağından dolayı menfaati de geçici değil midir? Peki, asıl yurdumuza yatırım yapmakta niye bu kadar nazlanıyoruz? Bu kıymetli zaman diliminin her saniyesinin detaylı planlarını yapmak mı iyi, yoksa hesap gününde pişman olmak mı? Üç kuruşluk maaş için sabahtan akşama kadar çalışan ve günün en kıymetli zaman dilimini ailesinden uzakta geçiren ve geçici menfaat eden bizler ahiretimiz için niçin gayret göstermiyoruz? Üstelik hiçbir dünyevî menfaatle kıyaslanmayacak kat kat teşvik edilmemize rağmen.

Peygamber Efendimiz (asm) “Dünya, ahiretin tarlasıdır” buyuruyor. Ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Zamanında ekim yapmayan çiftçi mahsül alamayacağı ve ekmesi gereken zamandan başka zamanda ektiğinde randımanı düşeceği aşikârdır. Aynen öylede Ramazan ayı ekim zamanıdır. Başka aylara bırakırsak bu denli randıman alamayacağımız hepimizin malûmudur. Rabbim cümlemize Ramazanın her saniyesinin hakkını veren kullarından eylesin inşallah!...