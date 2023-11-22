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22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yirmi günlük mucize: Arı

Cenk ÇALIK
22 Kasım 2023, Çarşamba
“İnsanın yirmi senede kazandığı iktidar-ı hayatiyeyi ve meleke-i ameliyeyi, yirmi günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder; yani ona ilham olunur.”1

Risale-i Nur’da hiçbir kelime, kavram ya da rakam tesadüf eseri kullanılmaz. Yukarıdaki pasajda nazara verilen yirmi günün de pek çok hikmetleri olmalıdır. İlmi hakikatler bu hikmetlerin bir kısmını anlamamıza yardımcı oluyor. 

Böcek bilimci Gustav Rosch yaptığı bir dizi deney sonucunda, işçi arıların kovanda aldıkları görevlerin yaşlarıyla bağlantılı olduğunu keşfetmiştir. Buna göre işçi arılar hayatlarının ilk 3 haftasında birbirinden tamamen farklı görevlerde yer alırlar. Bu dönemler beş bölümden oluşur. 

Kısaca bu bölümlerde neler olduğunu görelim:

Birinci dönem ilk iki günü kapsar. İşçi arının kovandaki ilk görevi temizliktir. Pupadan çıkan arı hemen temizliğe başlar. 

İkinci dönem üçüncü gün ile dokuzuncu gün arasını kapsar. Bu dönemde larvaların durumuna göre larvaların arı ekmeği veya arı sütü ile beslenmesini sağlarlar.

Üçüncü dönem on ile on altıncı gün arasını kapsar. Bu dönemde ilk defa kovan dışına çıkarak çevre hakkında bilgi edinmeye başlarlar. Eşit altıgenlerden oluşan petekleri de bu zamanda inşa ederler. 

Dördüncü dönem on yedi ile yirminci gün arasını kapsar. Bu dönemde kovan girişinde nöbetçilik yaparak yabancıların içeriye girmesi engellenir. Her kovan kendine has koku taşır. 

Beşinci dönem ise 21. gün ve sonrasını kapsar. İşçi bal arılarının hayatlarının son dönemlerindeki görevleri besin toplamaktır. İhtiyaçları olan tüm besin maddelerini, çiçeklerden temin ettikleri polen (çiçek tozu) ve nektar (bal özü) sayesinde karşılarlar.

Doğdukları andan itibaren hiç durmadan çalışan işçi arılar ancak 40-45 gün yaşayabilirler. Yaklaşık 800 km’lik bir uçuştan sonra uçma kasları da tükenir. Genellikle kovandan uzakta ve görev başında ölürler. 

Kovanın temizliği, arı larvalarının ve yavrularının bakımı, kraliçe arı ve erkek arıların beslenmesi, bal yapılması, peteklerin inşası ve onarım işleri, kovanın güvenliği, nektar (bal özü), polen (çiçek tozu), su, reçine malzemelerinin toplanması ve depolanması gibi çok sayıda vazifeyi hakkıyla ifa etmeleri Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin şu tespitini hatırlatır:

“İhtiyâr sahibi olanların içinde, arı emsali gibi vahiy ve ilhamla tenevvür edenlerin amelleri, cüz-i ihtiyârîsine itimad edenlerin amellerinden daha mükemmeldir.”2

O halde biz de bu yaratılış harikası canlılardan ibret alarak amellerimize güvenmemeliyiz. Ömrümüzün her saniyenin ne kadar kıymettar olduğunu arıların kısacık hayatlarından anlıyoruz. Televizyon, bilgisayar ve cep telefonuna ne kadar zaman ayırdığımızı sorgulama vaktinin geldiği aşikârdır. Hayatının son saniyesine kadar milletine hizmet için sarf eden arılar bize ne mesaj veriyor? Rabbim her saniyemizi arı gibi hizmet ederek rızası doğrultusunda geçirenlerden eylesin! Amin!

Dipnotlar: 1-Sözler,s.352; 2-Sözler,s.397.

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