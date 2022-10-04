"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Demokratik irâdenin ortaklaştırılması

Cevher İLHAN
04 Ekim 2022, Salı
Antidemokratik tasarıların tepeden Meclis’e dayatıldığı yeni yasama yılı başında “millet ittifakı”nın eksenini oluşturduğu “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partinin ikinci tur görüşmeleri demokrasiyi ihya ve ülkeyi inşa irâdesini teyid etti.

Demokratikleşme “temel ilkeler ve hedefleri”yle “ortak Cumhurbaşkanı adayı kararlılığının yeniden tasrih edildiği “ortak açıklama”da iktidar mahfillerince, maaşlı trollerle “gereğini yapma” tâlimatı alan “meddah medya dalkavuk yorumcuları”nın her fırsatta pompaladıkları “altılı masa dağıldı, dağılacak” uydurmalarını sonuçsuz bıraktı.

Ve hâlâ ideolojik tortulardan, saplantılarından kurtulamayan goygoycuların, siyasi iktidara istismar kozu veren, tersten hizmet hesâbına geçen çarpıtmalarını etkisizleştirdi.

“GEÇİŞ SÜRECİ YOL HARİTASI” ORTAK TAAHHÜDÜ

Yeni mesajların başında “cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıran, adâleti tesis eden demokratik Türkiye” için “parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası” çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak paylaşılması geliyor.  

Öncelikle “demokrasiye geçiş süreci”nde “anayasal ve kurumsal reformlar,” “seçim güvenliği”, “iletişim” komisyonlarının hazırlıkları ortak bir metinle ilân edilecek.

Ayrıca hukuk, adâlet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzluklarla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma başlıklarında ortak çalışma gruplarınca belirlenecek çözümler ortak taahhüt olarak kamuoyuna sunulacak.  

Temel alanlarda işbirliği protokolü, seçim sath-ı mailinde “seçim beyannâmesi”, seçim sonrası ortak hükûmet/kabine programı” olarak “ortak deklarasyon”la deklâre edilmesi, “ortak aday”ın bütün partilerin adayı olduğu teminatı ve “ortak geçiş programı” altı partinin seçim işbirliğinin ötesinde ittifaka doğru yol aldığını ortaya koyuyor. 

Seneyi geçmeyecek mâkul bir sürede hızlandırılacak “geçiş süreci”nde “rey-i vahid-i istibdat”la “tek kişilik rejim”i tasfiye ve topyekûn köklü “tâmirat süreci” âcilen başlatılacak.

KHK HUKUKSUZLUKLARI

Bu noktada evvela Cumhurbaşkanının yetkileri, kalitesiz partizan atamaların liyâkatli kadrolarla yenilenmesi; başta OHAL KHK’leriyle yüz binlerce vatandaşı mağdur eden haksızlık ve hukuksuzlukların ortadan kaldırılması icâb ediyor. 

Meclis’in yasama ve denetim yetkisine işlerlik kazandırılması ve “siyasetin sopası” durumuna düşürülen yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının temini gerekiyor. 

Hâsılı “millet masası” mânâsını ihtiva eden “altılı masa”nın “tek kişilik otoriter ucûbe”yi tasfiye etme ve demokrasi, hukuk, temel hak ve hürriyetler esaslı çâreleri “ortaklaştırma” kararı milletin demokratik irâdesini tecelli ettiriyor.

Ve “iktidar cephesi” sürekli erirken, demokratik muhalefet, Meclis’te kahir ekseriyetle Cumhurbaşkanlığını ilk turda alacak biçimde büyüyor…

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    9 yılda yaklaşık 25 bin düzensiz göçmen Akdeniz'de öldü

    Guterres: İklim kaosu dörtnala ilerliyor

    İspanya - Sevilya'da temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

    Ukrayna: Rusya hastaneyi vurdu

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesini şiddetle kınıyoruz

    Batı Şeria'nın tamamında Filistinli tutukluların ziyaretleri iptal edildi

    Yaşlı ülke olduk

    Çakırözer: Sansür yasasına izin vermeyeceğiz

    Sebze ve meyve fiyatları 7 yılın rekorunu kırdı

    TÜİK: 83.45; ENAG: 186,27

    Yumurtaya yeni zam

    Fakirden alıp zengine veriyor, fakir alkışlıyor

    Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

    Eğitim de zengin işi oldu

    Bu kadar değişiklik neden yapıldı?

    İzmir'de şaşırtan görüntüler

    Küba'daki elektrik kesintisi protestoları 4. gününde

    Kazaya müdahale eden jandarmaya otomobil çarptı: 1 uzman çavuş şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporundan bazı sorular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    Sakal üzerine
    Ahmet BATTAL

    Yol denetimleri
    Muzaffer KARAHİSAR

    Efendimiz (asm)
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp belâsı istenilmez
    Ali FERŞADOĞLU

    Seçime nasıl hazırlanmalı, kamuoyunu nasıl hazırlamalıyız?
    Faruk ÇAKIR

    Kitap bağımlısı olsak...
    Cevher İLHAN

    Demokratik irâdenin ortaklaştırılması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.