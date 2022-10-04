Demokratik irâdenin ortaklaştırılması

Antidemokratik tasarıların tepeden Meclis’e dayatıldığı yeni yasama yılı başında “millet ittifakı”nın eksenini oluşturduğu “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partinin ikinci tur görüşmeleri demokrasiyi ihya ve ülkeyi inşa irâdesini teyid etti.

Demokratikleşme “temel ilkeler ve hedefleri”yle “ortak Cumhurbaşkanı adayı kararlılığının yeniden tasrih edildiği “ortak açıklama”da iktidar mahfillerince, maaşlı trollerle “gereğini yapma” tâlimatı alan “meddah medya dalkavuk yorumcuları”nın her fırsatta pompaladıkları “altılı masa dağıldı, dağılacak” uydurmalarını sonuçsuz bıraktı.

Ve hâlâ ideolojik tortulardan, saplantılarından kurtulamayan goygoycuların, siyasi iktidara istismar kozu veren, tersten hizmet hesâbına geçen çarpıtmalarını etkisizleştirdi.

“GEÇİŞ SÜRECİ YOL HARİTASI” ORTAK TAAHHÜDÜ

Yeni mesajların başında “cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıran, adâleti tesis eden demokratik Türkiye” için “parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası” çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak paylaşılması geliyor.

Öncelikle “demokrasiye geçiş süreci”nde “anayasal ve kurumsal reformlar,” “seçim güvenliği”, “iletişim” komisyonlarının hazırlıkları ortak bir metinle ilân edilecek.

Ayrıca hukuk, adâlet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzluklarla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma başlıklarında ortak çalışma gruplarınca belirlenecek çözümler ortak taahhüt olarak kamuoyuna sunulacak.

Temel alanlarda işbirliği protokolü, seçim sath-ı mailinde “seçim beyannâmesi”, seçim sonrası ortak hükûmet/kabine programı” olarak “ortak deklarasyon”la deklâre edilmesi, “ortak aday”ın bütün partilerin adayı olduğu teminatı ve “ortak geçiş programı” altı partinin seçim işbirliğinin ötesinde ittifaka doğru yol aldığını ortaya koyuyor.

Seneyi geçmeyecek mâkul bir sürede hızlandırılacak “geçiş süreci”nde “rey-i vahid-i istibdat”la “tek kişilik rejim”i tasfiye ve topyekûn köklü “tâmirat süreci” âcilen başlatılacak.

KHK HUKUKSUZLUKLARI

Bu noktada evvela Cumhurbaşkanının yetkileri, kalitesiz partizan atamaların liyâkatli kadrolarla yenilenmesi; başta OHAL KHK’leriyle yüz binlerce vatandaşı mağdur eden haksızlık ve hukuksuzlukların ortadan kaldırılması icâb ediyor.

Meclis’in yasama ve denetim yetkisine işlerlik kazandırılması ve “siyasetin sopası” durumuna düşürülen yargının bağımsızlık ve tarafsızlığının temini gerekiyor.

Hâsılı “millet masası” mânâsını ihtiva eden “altılı masa”nın “tek kişilik otoriter ucûbe”yi tasfiye etme ve demokrasi, hukuk, temel hak ve hürriyetler esaslı çâreleri “ortaklaştırma” kararı milletin demokratik irâdesini tecelli ettiriyor.

Ve “iktidar cephesi” sürekli erirken, demokratik muhalefet, Meclis’te kahir ekseriyetle Cumhurbaşkanlığını ilk turda alacak biçimde büyüyor…