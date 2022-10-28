Demokratik işbirliği iradesi

Türkiye tarihinin en ağır ekonomik çöküntüsünde bütün algı operasyonları ve tahrikleri boşa çıkan siyasi iktidar hâlâ “millet ittifakı”nı, altı partinin “demokratik işbirliği”ni dağıtmaya uğraşıyor.

Zira iktidardakilerin sahte “yerlilik” - “millilik” tafralarıyla dini ve milli değerleri istismarla “kimlik siyaseti”ne dayanan kutuplaştırma politikası bir sonuç vermedi.

Yine devleti felç eden, ayyuka çıkan yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, ihaleye fesad karıştırma furyasına karşı apar topar dayatılan, basını ve muhalefeti susturmayı ve sindirmeyi amaçlayan “istibdat yasası”na rağmen gerçeklerin üstünün örtülemediği ortada.

Bu arada “ekonomi düzeliyor, düzelecek” iddiasına dayalı bir dizi dezenformasyonla “AKP’den kopan kararsızların yeniden geri döndüğü, oylarının arttığı” propagandasının bir çarpıtmadan ibaret olduğu her haliyle sırıtmakta.

“Cumhurbaşkanına hakaret”ten 160 binden fazla soruşturma, 10 bini bulan ceza, dört bine yakın hapis cezası toplumdaki demokratik direnci kıramadı, kıramıyor.

ORTAK MÜCADELE ZEMİNİ

İşte bu vartada “iktidar cephesi”nin elinde İmralı’daki terörist başı aracılığıyla seçim işbirliğine çalışan “iktidar cephesi”nin elinde kala kala “kapatmak”la tehdit ettiği HDP üzerinden “altılı masa”yı “terörle iltisak”lı gösterme sahte algı operasyonu kalmış.

Bu partinin yeni bir “üçüncü ittifak”ın başını çektiğini, “altı masa”da olmadığını bile bile “masanın altında” türü çarpıtmalarla kamuoyunu yanıltmaya yelteniyor.

Oysa parlamentonun üçüncü partisi olarak altı milyon oy almış bu parti, öncelikle başta demokratik parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü, yargı reformu, temel hak ve hürriyetlerin temini, seçim güvenliği gibi temel meselelerde işbirliğini esas alıyor.

Millet iradesinin temsilcisi Meclis’in yasama yetkisiyle denetim mekanizmasının işlediği, kuvvetler ayrılığının geçerli olduğu, yargının vesayetten ve “siyasetin sopası” olmaktan kurtarılıp bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlandığı bir rejimi savunuyor.

Başta Demirtaş olmak üzere parti kurulları, şiddet ve teröre karşı “çözüm mercii Meclis’tir” açılımı ve “demokrasi ittifakı” şiârıyla toplumsal muhalefet zemininde demokratik ortak mücadele zeminini büyütme mesajları veriyor.

KARA PROPAGANDAYLA KARARTMA…

Bundandır ki terör örgütü, demokratik dirençten, “birlik ve bütünlük mesajları”ndan rahatsız olup “sert tepkiler” veriyor. “İktidar cephesi” de her fırsatta “altılı masa”yı yoğun kara propagandayla, binbir tahkir ve karartmayla topa tutuyor…

Demokratikleşmeyi programının başına koyan “altılı işbirliği”nin “ortak adayı”nı destekleme” temâyülüne “iktidara iliştirilmiş medya”dan hakaretlerin savrulması bundan.

Bu bakımdan, “altılı demokratik işbirliği”, sırf birkaç oy için İmralı ile işbirliğinden çekinmeyip her türlü isnad ve iftiraya tevessül eden iktidar mihraklarının “kin ve nefret siyaseti” saptırmalarını aşmalı. Halk üstünde oluşturulmak istenen “ne yaparsak yapalım bunlar gitmeyecek” psikolojik yıldırma oyunlarını boşa çıkarmalı.

Ve politik polemiklerle koparılan yaygara ve karalamalara karşı özellikle “cumhurbaşkanı ortak adayı” seçiminde bütün demokratik bileşenlerle bir araya gelme irâdesini açıkça ortaya koymalı.

Başka da yolu yok…