"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Demokratik işbirliği iradesi

Cevher İLHAN
28 Ekim 2022, Cuma
Türkiye tarihinin en ağır ekonomik çöküntüsünde bütün algı operasyonları ve tahrikleri boşa çıkan siyasi iktidar hâlâ “millet ittifakı”nı, altı partinin “demokratik işbirliği”ni dağıtmaya uğraşıyor.

Zira iktidardakilerin sahte “yerlilik” - “millilik” tafralarıyla dini ve milli değerleri istismarla “kimlik siyaseti”ne dayanan kutuplaştırma politikası bir sonuç vermedi.

Yine devleti felç eden, ayyuka çıkan yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, ihaleye fesad karıştırma furyasına karşı apar topar dayatılan, basını ve muhalefeti susturmayı ve sindirmeyi amaçlayan “istibdat yasası”na rağmen gerçeklerin üstünün örtülemediği ortada.

Bu arada “ekonomi düzeliyor, düzelecek” iddiasına dayalı bir dizi dezenformasyonla “AKP’den kopan kararsızların yeniden geri döndüğü, oylarının arttığı” propagandasının bir çarpıtmadan ibaret olduğu her haliyle sırıtmakta.

“Cumhurbaşkanına hakaret”ten 160 binden fazla soruşturma, 10 bini bulan ceza, dört bine yakın hapis cezası toplumdaki demokratik direnci kıramadı, kıramıyor.

ORTAK MÜCADELE ZEMİNİ

İşte bu vartada “iktidar cephesi”nin elinde İmralı’daki terörist başı aracılığıyla seçim işbirliğine çalışan “iktidar cephesi”nin elinde kala kala “kapatmak”la tehdit ettiği HDP üzerinden “altılı masa”yı “terörle iltisak”lı gösterme sahte algı operasyonu kalmış.

Bu partinin yeni bir “üçüncü ittifak”ın başını çektiğini, “altı masa”da olmadığını bile bile “masanın altında” türü çarpıtmalarla kamuoyunu yanıltmaya yelteniyor.

Oysa parlamentonun üçüncü partisi olarak altı milyon oy almış bu parti, öncelikle başta demokratik parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü, yargı reformu, temel hak ve hürriyetlerin temini, seçim güvenliği gibi temel meselelerde işbirliğini esas alıyor.

Millet iradesinin temsilcisi Meclis’in yasama yetkisiyle denetim mekanizmasının işlediği, kuvvetler ayrılığının geçerli olduğu, yargının vesayetten ve “siyasetin sopası” olmaktan kurtarılıp bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlandığı bir rejimi savunuyor.

Başta Demirtaş olmak üzere parti kurulları, şiddet ve teröre karşı “çözüm mercii Meclis’tir” açılımı ve “demokrasi ittifakı” şiârıyla toplumsal muhalefet zemininde demokratik ortak mücadele zeminini büyütme mesajları veriyor.

KARA PROPAGANDAYLA KARARTMA…

Bundandır ki terör örgütü, demokratik dirençten, “birlik ve bütünlük mesajları”ndan rahatsız olup “sert tepkiler” veriyor. “İktidar cephesi” de her fırsatta “altılı masa”yı yoğun kara propagandayla, binbir tahkir ve karartmayla topa tutuyor…

Demokratikleşmeyi programının başına koyan “altılı işbirliği”nin “ortak adayı”nı destekleme” temâyülüne “iktidara iliştirilmiş medya”dan hakaretlerin savrulması bundan.

Bu bakımdan, “altılı demokratik işbirliği”, sırf birkaç oy için İmralı ile işbirliğinden çekinmeyip her türlü isnad ve iftiraya tevessül eden iktidar mihraklarının “kin ve nefret siyaseti” saptırmalarını aşmalı. Halk üstünde oluşturulmak istenen “ne yaparsak yapalım bunlar gitmeyecek” psikolojik yıldırma oyunlarını boşa çıkarmalı.

Ve politik polemiklerle koparılan yaygara ve karalamalara karşı özellikle “cumhurbaşkanı ortak adayı” seçiminde bütün demokratik bileşenlerle bir araya gelme irâdesini açıkça ortaya koymalı.

Başka da yolu yok…

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Seçimi kaybetme lüksümüz yok

    Kahve yüzde 118 zamlandı

    Dış ticarette rekor açık

    Yoksulluk sınırı 24.185 lira

    Maden kazasıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı

    Fenerbahçe, Rennes ile 3-3 berabere kaldı

    Fransa’da camiye saldırı tehdidine 8 ay hapis

    E-sigara salgını kapıda

    TTB Başkanı Fincancı tutuklandı

    MB enflasyon tahminini açıkladı

    Lübnan'da kolera nedeniyle 14 kişi öldü

    İran'dan yeni nükleer adım

    Amasra'da maden ocağındaki yangın devam ediyor

    Rusya’dan devlet kurumlarını koruma tatbikatı

    Eski bir Rus diplomat: Putin, savaşı kazanmak için 20 milyon Rus askerini feda edebilir

    'Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki '3'lü Muhtıra'yı yerine getireceğiz'

    "Krizlerden geçiyoruz"

    Musk, Twitter merkezine bu şekilde girdi

    Demokrasi meşveretin kaynağı, hürriyetin anahtarıdır

    İran’ın Şiraz kentinde silahlı saldırı: 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Yeni Asya’ya zulmün bininci günü...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Seçim ve savaş tarihleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi, hem demokrattır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Halil ELİTOK

    Yargı ve milli irade
    Cevher İLHAN

    Demokratik işbirliği iradesi
    İbrahim Aktaşcı

    Zehirli ağacın meyvesi
    Süleyman KÖSMENE

    Sigara içmenin hükmü nedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Barışa değer vermek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.