"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Demokratik Türkiye’nin inşası

Cevher İLHAN
30 Kasım 2022, Çarşamba
“Güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği” taahhüdünde bulunan altı partinin yasama, yürütme ve yargıya dair temel düzenlemeleri kapsayan dokuz başlık altındaki seksen dört maddelik anayasa değişiklikleri teklifi, “iktidar cephesi”nden pompalanan “toplanıp dağılıyorlar, bir şey yaptıkları yok” dezenformasyonlarını bir defa daha boşa çıkardı.

Teklifin hedefi, demokratik muhalefet olarak sadece seçimi almak değil, “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” paravanında propaganda edilen, aslında “başkanlık sistemi”yle de ilgisi olmayan, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’i dışlayıp hukuk devletini temelden tahrip eden, demokrasinin en birinci vasfı olan millet egemenliğini bir kişinin irâdesine hapseden otoriterliğin tahribatını etkin demokratik sistemle tâmir etmek.

15 Temmuz Hadisesi bahanesiyle 20 Temmuz “OHAL rejimi”nin kalıcı hale getirildiği “tek adam rejimi”nde yapılan eklentilerle baskıcı, tek tipçi, otoriter uyduruk ucûbe sistem”i tasfiye edip, yerine demokratik, çoğulcu, âdil ve hür Türkiye’yi inşa etmek.

KEYFİLİĞE SON VERİLİYOR

Bu kapsamda Meclis’in kabul ettiği kanunlara cumhurbaşkanının veto yetkisinin sona erdirilmesi, Meclis soruşturması ve gensoru mekanizmasının geri getirilmesi, hükûmet aktörlerinin görevleriyle ilgili suçlarından dolayı hesap vermeleri ve Saray’a verilen, ancak bütün demokrasilerde parlamentoların en birinci hakkı olan “bütçeyi kabul yetkisi”nin TBMM’ye iadesi başta geliyor.

İlaveten Hazine yardımının yüzde bir oy alan partileri de kapsaması ve darbe ürünü olup “yüzde on” iken yirmi sene sonra -“cumhur ittifakı”nın bir partisinin aşması için- ancak “yüzde yedi”ye çekilen çekilebilen “seçim barajı”nın demokratik ülkelerin çoğunda olduğu gibi “yüzde üç”e çekilmesiyle kalınmıyor; seçim ve siyasi partiler yasasının tashihiyle siyasetin demokratikleştirilmesi öngörülüyor.

Keza Meclis İçtüzüğü’nün da demokratikleştirilmesi, yasama dokunulmazlığını kaldırmanın istisna hale getirilmesi, milletvekilliğinin ancak kesin hüküm giyme nedeniyle düşmesi, başvuru halinde, Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararına kadar beklenmesi ve keyfiliğe son verilmesi dikkat çekici.

“OHAL KHK’LERİ”KALDIRILIYOR…

Yine bu çerçevede görev süresi yedi olacak ve bir defa seçilecek, varsa partiyle ilişiği kesilecek Cumhurbaşkanının -tek başına yapabileceği işlerin dışında- bütün kararlarının Bakanlar Kurulu, Başbakan ve ilgili bakanın imzasına tâbi kılınıp yetkilerinin sınırlandırılmasıyla “Meclis sistemi”nin güçlendirilmesi önemli. 

Bu hususta, siyasi parti hürriyetlerinin güçlendirilmesi, yaptırım hükümlerinin Avrupa Konseyi standartları ışığında değiştirilmesi, parti kapatmanın zorlaştırılması bugün muhalefetin karşı karşıya kaldığı baskılar ve siyasetin istikrarı açısından kayda değer.

Özetle “altı parti”nin “anayasa önerisi”, şeffaf, denetlenebilir, hesap veren, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi” yerine Başbakan ve Bakanların bireysel ve kolektif olarak Meclise karşı sorumlu olduğu, Cumhurbaşkanının ya da Bakanlar Kurulunun tek başına OHAL ilan etme yetkisinin olmadığı, Olağanüstü Hal ilan etme ve OHAL KHK’si çıkarma yetkisine son verildiği bir sistem getiriyor.

 Meclis’in güçlendirilmesi, temsil yeteneğinin artırılması, kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevlerinin etkin kılınması ve Meclis’e giden yolların demokratikleşmesi bu sistemin özelliklerinden. 

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Şu anda Ukrayna'ya Patriot verme planımız yok

    3 düzensiz göçmen Nijerya'dan İspanya'ya bu şekilde ulaştı

    NATO: Terörün tüm şekilleri ve tezahürlerini kınıyor, Türkiye ile dayanışma içinde duruyoruz

    Terörle mücadele istismar edilemez

    İkinci ele talep katlanarak artıyor

    Senegal, son 16 turuna yükseldi

    Şehitler dualarla ebediyete uğurlandı

    Ukrayna’da 6 bin sivil can verdi

    Sıra ortak programda

    Keyfîliğin bedelini milyonlar ödüyor

    Kars - Denizgölü köyünde kuduz karantinası

    Yeter artık geçinemiyoruz

    Dış ticaret açığı % 421.7 arttı

    Nüfusun yüzde 85’i çipli kimliğe geçti

    Bant daralmasının dayanağı OHAL KHK'sı

    BM’den dünyaya Gazze eleştirisi

    Peşkeş çekmek yerine koruma görevini yapın

    Antalya Kaş'ta zor saatler

    Belçika'da grev sebebiyle ulaşım sıkıntı içinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı Masanın anayasa hamlesi
    Ahmet BATTAL

    Günün yalanına çare
    Süleyman KÖSMENE

    Karabasan üzerine
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Al götür, oku getir” hizmeti
    Faruk ÇAKIR

    Güzel bir adım
    Raşit YÜCEL

    Misafirsiz haneler
    Ali FERŞADOĞLU

    Her mesele birlikte müzakere edilmeli
    Rukiye Anar

    Medine Sözleşmesi bize neyi anlatır?
    Risale-i Nur'dan

    Zaman-ı Meşrutiyetin zembereği, ruhu; haktır, akıldır, kanundur
    Cevher İLHAN

    Demokratik Türkiye’nin inşası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.