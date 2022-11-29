"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Hep kaybettiren fiyaskolu “dış politika”

Cevher İLHAN
29 Kasım 2022, Salı
Meclis’in, Dışişleri’nin, diplomasinin ve istişârenin dışlandığı “tek kişilik ucûbe yönetim”in “dış politika” fiyaskoları Türkiye’ye büyük bedeller ödetiyor.

Ama öncelikle Cumhurbaşkanı’nın “Zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için oraya girdik, başka bir şey için değil”den “Esad’ı devirmeyi asla düşünmedik, görüşebilirim” çarklı “Suriye politikası”nın duvara toslanması karambola getiriliyor.  

Yine Cumhurbaşkanı’nın “katil, zâlim, darbeci, asla bir araya gelmem” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle “silbaştan” yapıp el sıkışması zikzakına “yandaş yorumcular” “o gün de doğru idi, bugün de doğru” diye birbirini nakzeden yaman çelişkilerle, medyatik manipülasyonlarla hikmetler izâfe ediyorlar. 

TÜRKİYE HAK GASBINA UĞRATILDI

Oysa “serbest ticaret bölgesi anlaşması” paravanında Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) ile İsrail ve Yunanistan’ın yanısıra Mısır’la oluşturulan işbirliğiyle ve Amerikan şirketlerinin başını çektiği “çokuluslu konsorsiyumu enerji bloku”yla devre dışı bırakılan Türkiye’ye bölgedeki üç trilyon dolarlık doğalgaz rezervlerini hortumlama emrivakisi dayatıldı.

Ayrıca “İsrail Türkiye’nin denizaşırı komşusu” garip teziyle “iki ülke arasındaki deniz yetki alanları” kapsamında Türkiye, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs’ın hak iddia ettiği 16 bin km’lik parsellerin İsrail’e devri, Ada’nın kıta sahanlığında da GKRY, ABD, İsrail ve Yunanistan’ın plânlarını devreye sokma komplosuyla karşı karşıya bırakıldı.

Bu arada Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı’na dahil eden ABD sıkı diplomatik ve ticari ilişkilerle askeri eğitim desteği sağladı.  

Özetle AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik yönetim”de bunları kınamakla kalan Ankara, sığ politikalarla Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de “stratejik yalnızlığa” mahkûm etti, doğalgaz ve petrol arama, sondaj ve taşıma haklarıyla hukukunun gasbına sebebiyet verdi. 

Başta sekiz yıldır dışlanan Mısır olmak üzere ortak inancı ve tarihi paylaştığı bölgedeki Müslüman ülkeleri bile Rum Kesimi’nin, İsrail’in, Yunanistan’ın yanına itti. 

Keza ufuksuz, tutarsız ve öngörüsüz “dış politika”nın sonucu olarak Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü içinde Şam’la “siyasi çözüm” yerine on bir yılı aşkındır inadına iç savaşla etnik-mezhebi bölünmesi, ülkenin kuzeyinde Türkiye’nin yanıbaşında Fırat’ın doğusunda ABD ile işgalci ortaklarının silâhlandırdığı işbirlikçi piyon PYD/YPG’ye “uydu devlet” kurdurulması, Fırat’ın batısında Suriye ordusu ile savaşan ecnebi taşeronu radikal örgütlerin kullanıldığı kanlı tefrika fitnesiyle “hâriçtekilerin parmak karıştırmalarına zemin hazırlandı…”

SAVRUKLUKLAR SORGULANMALI…

İbret verici olan, Ankara’dakilerin onca tahribat ve kayıptan sonra yaptığı “dönüş”e karşı Şam’ın “Türkiye’nin topraklarından âcilen çekilip, radikal terör örgütlerine desteği bırakması”; Kahire’nin “Türkiye’nin Libya’da ÖSO militanlarını savaştırmaktan vazgeçip Suriye’ye yaptığı harekâtları derhal durdurması” şartlarını koşmaları. 

Gerçekten, hangi maslahatla emperyal ağababaların ülkeyi bölüp parçalamada kullandıkları taşeron maşa örgütlere “kuvva-i milliye” denilip dolarla maaş verildi?

Suriye’nin baştan sonra yıkıma uğratılmasının, halkının topyekûn perişan edilmesinin, hâlâ dağ taşın bombalandığı ve millete milyarlar dolara mal olan sınır ötesi harekâtların, milyonlarca sığınmacının, harcanan onlarca milyarın maddi mâliyeti, yüzlerce şehidin mânevî mesuliyeti ve vebâlinin hesâbı verilmeli. 

Türkiye’yi büyük kayıplarla serapa zarara sokan, “ecnebi politikası”na âlet ve teşne olan akıbetsiz savruk “dış politika”nın vahim ağır faturası sorgulanmalı.

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokratik Türkiye'yi istişare ile inşa edeceğiz

    Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

    '3'lü mutabakat süreci olumlu ilerliyor ama hala atılması gereken adımlar var'

    Dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına Türkiye'den 118 üniversite girdi

    Yargıtay uyardı: Kiracılar yüzde 25'in üzerindeki artışları geri alabilecek şeklinde bir karar yok

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili tutuklu sayısı 25'e yükseldi

    D vitamini eksikliği halk sağlığı problemi

    Cumhurbaşkanı Adayımız: Adalet

    Darbe hukukuyla demokrasi olmaz

    Otoda indirim bir hafta sürdü

    Ukrayna’da 6 milyon hanede elektrik yok

    10 binlerce yazılımcı yurt dışına gitti

    Belçika ve Hollanda’da sigara satışına yeni yasaklar

    Eczacılar: “Tükeniyoruz”

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı

    Helal gıda pazarı büyüyecek

    Göztepe-Altay maçında fişekler stada ''ambulans''la bu şekilde sokulmuş

    Erdoğan: Sisi çok mutlu olmuş

    Scholz: Savaş Avrupa'ya geri döndü

    ABD'de küçük bir uçak yüksek gerilim hattına çarptı: On binlerce kişi elektriksiz kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine terör siyaseti
    Ahmet BATTAL

    Arabına gazoz, Kürdüne limon!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yüzleşme ve helâlleşme
    Süleyman KÖSMENE

    Hakka adalete ne oldu?
    Cevher İLHAN

    Hep kaybettiren fiyaskolu “dış politika”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Ümmü Süleym (r.anha)
    Halil ELİTOK

    İyilikle kötülük bir olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Dürüstlük öldü; geri kaldık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.