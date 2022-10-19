"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Vahametin üstü örtülüyor

Cevher İLHAN
19 Ekim 2022, Çarşamba
301 madencinin vefat ettiği Soma maden fâciasında dönemin Başbakanı olarak “literatürde iş kazası denilen bir olay vardır, hiç kaza olmayacak diye bir şey yok” diyen Cumhurbaşkanı “literatürde ‘iş kazası’ varsa, iş sağlığı ve güvenliği de vardır” diye haklı eleştirilmişti.

Son Amasra felâketinde de madencilerin haftalar öncesinden “burada gaz kaçağı var, bizi patlatacaklar” şikâyetlerine ve bir dizi ihmal için ikazlarına rağmen ciddi bir tedbir alınmamasının hesâbını veremeyen idâreciler kamuoyunu oyalayan demeçlerle geçiştiriyorlar.  

Oysa devletlûlerin vazifesi, sadece “tâziye” ve “teselli”de bulunmak değil, Türkiye’yi iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünya üçüncü sıraya çıkartan vahamete son vermektir. Ocakta hava sisteminin kötü olduğu ihbar ve uyarılarına karşı neden ocağın kapatılıp gerekli temizlemenin yapılmadığını, niçin felâkete seyirci kalındığını ortaya çıkarmaktır.

Dünyanın en büyük kömür üreticilerinin başında gelen Çin’de 100 milyon ton başına düşen yıllık ölüm sayısı 30’da kalırken, Türkiye’de 700’ü aşmasının ve son yirmi yılda iş kazalarında 30 bin işçinin can vermesinin önünü almaktır. Patlamanın sorumluluğunu üstlenip ihmalleri araştırarak yargının önüne çıkarmaktır; bile bile felâketi karartmak değildir. 

“ORTADA BİR SUÇ VARSA…”

Bu hususta Cumhurbaşkanı’nın “gereğini yapıyor” diye övdüğü bir gazetecinin açık açık “‘Ne yapalım, kaderlerinde bu varmış’ denemez” diyerek ve iktidara yakın bazı yazarların köşelerinde “‘kader’ diyecek bazıları. Soracağım ben de. Kader ama söyleyin bakalım bana, mutlak kader mi? Tedbirle, tertibatla önüne geçilebilir miydi bu kaderin?” sorularıyla sorgulamaları dikkat çekici. 

Bir diğerinin “her seferinde alınmamış tedbirlere ödenmiş onlarca hayatı” hatırlatarak “tedbirsizlik”ten hayıflanması; “Tedbir kaderin kardeşidir oysa. Kader inancı elbette ki böyle bir şey değildir. Böyle olsaydı hiçbir olaydan hiç kimseyi sorumlu tutmak mümkün olmaz, böylece suç ve ceza da olmazdı. Ortada bir yanlış varsa, bunun bir sorumlusu da vardır ve sorumluluğun olmadığı yerde adalet de yoktur” tepkisi felâkete çarpık bakışı ifşa ediyor.

“EN İYİ İŞLETME” BU İSE…

Bundandır ki “Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle ‘mevcut ocakların içinde Amasra Kömür İşletmeleri en ileri imkânlara sahip’se 41 hayata mal olan bu patlama neden meydana geldi?, ‘en ileri imkânlara sahip işletme’ buysa diğerlerinin hali nicedir?” sualleri cevap bekliyor.

Kısacası sorumluların dünya standartlarında işçileri koruyan tedbirlerin alınması yerine, her defasında onlarca - yüzlerce madencinin can vermesine karşı demokratik ülkelerde olduğu gibi vahametin sorumluluğu üstlenmeyip kulak ardı etmeleri, hâlâ tek bir istifa dahi olmazken hiçbir sorumlunun görevden alınmaması; ölümlü fâcialarda hüküm giymiş yöneticilerin terfi ettirilmesi siyasi iktidarın sakim zihniyetini su yüzüne çıkarıyor.

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıya güvenin sarsılması felâkettir

    Macar kadın Müslüman oldu

    İsrafa dikkat için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

    İdari süreç başlatıldı mı?

    “Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma” çağrısı

    Kılıçdaroğlu: 20 yıldır hâlâ önlem mi alacaksın sen!

    'KKM maliyetini söyleyemem'

    Ege Denizi'nde peş peşe iki deprem

    İngiltere'de yeni Başbakan Truss tartışmaların odağında: ''10 Numara'daki son günleri"

    Bilge Kral vefatının 19. yılında dualarla yad ediliyor

    Kamuda 'kağıt belge' kalkıyor

    Pakistan'da tahıl üretimi yarı yarıya düşebilir

    Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu - Zelenskiy: Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında

    Somali'de iki bombalı saldırı: 8 kişi öldü

    Arap ülkelerinden ABD karşısında Suudi Arabistan'a destek

    Avustralya'nın Kudüs kararı İsrail'i kızdırdı

    108 Ukraynalı kadın esir takasıyla serbest bırakıldı

    Beyaz Saray: Rusya'nın gaddarlığını kınıyoruz

    33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı yakalandı

    ''Kadermiş'' Öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru; Belanı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Takrir-i Sükûndan sansür kanununa
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nasrullah Camii’nde ateşli bir hatip
    Osman ZENGİN

    Kahraman, Zahir Yavuz
    Ahmet BATTAL

    Bizler ve sizler paradoksu
    Risale-i Nur'dan

    Zulüm insana aittir; kader çirkinlikten münezzehtir
    Ali FERŞADOĞLU

    Emanetler ehline verilmezse her şey çöker!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Ücretle yapılan hizmet ‘ücret’e hizmettir
    Cevher İLHAN

    Vahametin üstü örtülüyor
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risale-i Nur’da, “latîfe-i Rabbâniye” “kalbin en ince duygusu” olarak anlaşılır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.