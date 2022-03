Kur’an kalplere gıdadır, şifadır.

Evet! Ruhlara, manevi hayatımıza da şifadır, ilaçdır, reçetedir. Ayrıca Kur’an hidayet ve rahmet kaynağıdır. Hedefi umum insanlığa huzur ve mutluluğu amaçlar. Bütün insanlığa rehberdir. Yol göstericidir. Daima doğru yolu, sırat-ı müstakimi hedefler. Yalandan ve mübalağalı sözlerden uzak durur. Allah’ın biz insanlara ve cinlere bir ikramıdır, hediyesidir. Vicdanımız ancak onunla huzur bulur. Kalbimiz ancak onunla tatmin olur. Hakla batılı ayıran bir öğüttür. Halbuki felsefe ise sadece insanlığın yüzde 20’sini teşkil eden gençlerin mutluluğunu amaçlar. İhtiyarları, çocukları, hastaları, musibete düşenleri hiç düşünmez. Kur’an kainatın, varlıkların Allah Allah seslerini bizlere ulaştırır. Yeryüzü sahifesindeki, zaman yapraklarına takılmış Cenab-ı Hakk’ın kudret yazılarını cin ve insanlara ders verir. Mahlukat, yaratılmışlar; zemin yüzünün arz mescidinde, her bir köşesinde Allah’a Yaradan’a, ibadet etmek için arzı endam ediyorlar. O’nu zikretmek, güzel isimlerinin nakışlarını göstermek için, teşhir için çırpınıyorlar. Kendilerini akıl sahiplerine sunuyorlar. Yeryüzüne dağılıyorlar.

Kur’an sözlerin en güzeli olan Allah kelamıdır. Ayetler birbirini tefsir edere, açıklar. Söz, konuşma önemli. Müslümanın en çarpıcı özelliği, vasfı: güzel sözlü olmasıdır. Bu yüzden çirkin sözlerden uzak durmalıyız. Daima güzel sözler sarfetmelidir. Çünki güzel söz, meyve veren ağaç gibidir. Kokulu çiçek gibi ikramdır. Kur’an da bizlere Cenab-ı Hakkın ikramıdır. Ezeli ve ebedi bir hutbesidir. Anlayacağımız şekilde bizlere hitabıdır. Adeta bütün güzel isimler ve sıfatlarının tecellisidir, yansımasıdır. Uluhiyetin, ilahlığın ifadesidir. Kur’an mürşittir, irşad edicidir, doğru yol göstericidir. İrşadı hem de umumidir. Hem bulunduğu asra ve insanlara, hem de kıyamete kadar bütün asırlara hitap eder. Fikren ilmen insanları doyurur. Manevi gıdamızdır. Tüm zamanların ihtiyacına ve insanların vaziyetlerine hitap etmektedir. Geçmiş kavimlerin, toplumların hayat hikayelerini, yaşayışlarını ibret almamız için zikreder. Aynı hatalara düşmemizi engeller. Çünki Müslüman bir delikten iki defa sokulmaz, feraset sahibidir, ileriyi görendir.

Kur’an çürütülemez. Çünki Allah kelamıdır. Zaten benzeri için inançsızlara meydan okur. Şimdiye kadar benzeri yazılamamıştır. Kıyamete kadar da misli ortaya konamıyacaktır. Bu yüzden bizlere düşen, günümüzde Kur’anın delillerini, üstünlüklerini ortaya koyarak manevi cihad yapmaktır. İcazını, üstün ifadesini inançsızlara anlatmalıyız. Bu amaçla Peygamberimiz de (asm) insanların nazarını Rabbimizin ezeli hitabı olan Kur’an’a çevirttirmiştir. Hulukul Kur’an olup Kur’an ahlakını şahsında bizlere yansıtmıştır. Kur’an’ın bir diğer ismi de Kelam-ı Kadim’dir. Kalıcı ebedi sözler. Kıyamete kadar baki. Ebedi. Kur’an akla dayanmaktadır. Bütün hükümlerini akla tesbit ettirir. O yüzden akıl, ilim ve fennin hükmettiği günümüzde, kainatta Kur’an hükmedecektir.

Allah’ım! Bizleri, bizlere gönderdiğin kitabın Kur’an’dan nasipsiz ve habersiz eyleme. Bizleri Kur’an’ın sırlarından anlamayı nasip et. Her zaman ona hizmet etmeye bizleri muvaffak et. Amin.