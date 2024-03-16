Cennet Allah’ın ziyafetgâhı

Cennet Allah’ın sonsuz ve ebedi bir ziyafetgahıdır. İkram yeridir. Rahmetinin cilvesidir. Rahim isminin tecelligahıdır. Sadece Müslümanlara hitabıdır. Dünyada örneklerini sunduğu nimetlerin daha mükemmellerini ikram ettiği ebedi mekandır. Sevgi ve muhabbet sofrasıdır. Daimi bir vücuttur. Ebedi gençliktir.

Bir çiçek demeti gibi takdimdir. Aynen kışın ve sonbaharda yok olan ağaç, çiçek ve meyvelerin; yazın baharda yeniden fazlasıyla iadesi gibi. Cenneti Allah’ın güzel isimleri, Esma-ı Hüsnası da ister. Rahman, Rahim, Adl, Hakem, Basir, Semi, Kerim ve Alim isimleri cenneti arzu eder. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de cenneti vaat etmiştir. Söz vermiştir. Allah sözünden dönmez. Gönderdiği 124 bin Peygamberi vasıtasıyla da bu isteğini duyurmuştur. Böyle bir durum söz konusu olmasa dahi, kainat yüzü suyu hürmetine yaratılan Peygamberimizin (asm) duası yüzü suyu hürmetine zaten cennet yaratılacaktır. Çünki Hazreti Muhammed (asm) ümmeti için cenneti istemektedir. Ebedi hayatı arzulamaktadır.

Dünyanın bin sene mesudane hayatı cennetin bir saatinin yerini tutamaz. Cennetin bin sene hayatı da Rabbimizi seyretmenin, Rüyet-i Cemalullah’ın yerini tutamaz. Ondan üstündür. Düşünün dünya hayatını, sağlıklı bir hayat; üzüntüden uzak mesut bir hayat Hazret-i Adem gibi, bin sene bir hayat, ömür. Fakat sonunda ölüm var. Yerini tutamıyor. Ama cennet hayatı ölümsüz. Ebedi. Sonsuz. Dünya bu muhteşem Cennet hayatına mukabil gelmiyor. Denk olmuyor. Bin sene Cennet hayatı da bir saniyelik Allah’ın cemalini, güzelliğini seyretmenin yerini tutamıyor. Ey Müslümanlar, Ey Müminler! Şüphesiz; balık bilmezse Halık, Yaratan bilir diye denize attığınız ve yaptığınız iyilikler Cennette karşınıza, karşımıza çıkacaktır. Bir dirhem dahi sevabınız karşılıksız kalmıyacaktır. Mükafatını göreceksiniz. Dünya’daki sebepler perdesi ahirette olmayacaktır. Cenab-ı Hak gücünü kudretini cennette direkt olarak, doğrudan gösterecektir. Yer yüzünden daha mükemmel ikramlarda bulunacaktır.

Cennette muzik var. Dünyada rüzgar esince bir ağacın dalları titreşerek müzik nağmeleri çıkarır. Su sesi ile çeşitli nağmeler duyarız. Kuş sesleri mest eder. Ahirette de, cennette de çeşitli nağmeler çıkaracak ağaçlar ve dallar vardır. Bu müzik ziyafeti bir anlamda haram müzik dinlemeyenlere bir ikramdır. Mükafattır. İnsanlar ilahi lahutı müziğin çeşitlerini duyacaktır. Mest olup kendinden geçecektir. Yaşlanmaktan korkmayalım. Yakınlarımız vefat edip ahirete gidince üzülmeyelim. 30 yaşında gençler olarak dirileceğiz. Birbirimize ve sevdiklerimize kavuşacağız. Altından ırmaklar akan subaşlarında birlikte sohbet edeceğiz. Cehennem adam istediği gibi, cennet de adam istemektedir. Netice olarak zaman gösterdi ki: cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. Gerçektir. Ellerini ve göğsünü açmış bizleri beklemektedir. Ne mutlu ona kavuşanlara.