Kur’an gençleşiyor

Kur’an bütün yolların, tarikatların başıdır. Hutbeyi ezeliyedir. Her asra bakar.

Zaman geçtikçe Kur’an daha iyi anlaşılır. Bütün gezegenlerin ve dünyamızın güneşidir. Arkasından gidilecek tek rehberdir. Allah’tan gelen bilgidir. Bizleri tefekküre davet eder. Kainattaki eşyaların faydalarını sıralar. Allah’ın bizler için verdiği onca nimeti sayar. 18.000 aleme bakar. Sobamız güneş, yazları bizleri ısıtır. Gündüzleri aydınlatma vazifesini de yerine getirir. Ağaçlar vazifeli olduğu meyveleri, daldan elleri ile bizlere ikram eder. Çiçekler güzellikleri, kokuları ve tatları ile dikkatimizi Yaradana çekerler. Kur’an; kainat büyük kitabının kıratı, okumasıdır. Sönmez ve söndürülemez bir ışıktır, güneştir, yol göstericidir.

Bütün diğer semavi kitaplar ve suhuflar vakitlidir. Belli zamana veya bir kavme hitap eder. Halbuki Kur’an ise kıyamete kadar bakidir. Bediüzzaman Said Nursi’nin dediği gibi, zaman ihtiyarladıkça Kur’an gençleşmektedir. Kur’an Müslümanlara bir üstünlük kazandırmıştır. Bu duygu İslam ülkelerini yükselmeye ve ileri gitmeye teşvik etmektedir. Avrupa ve Asya dinsizleri bu durumu bildikleri için, Müslümanları ve İslam devletlerini Kur’an’dan soğutmaya çalışmaktadırlar. İslam coğrafyasındaki karışıklıklar, harpler hep bu engellemenin ürünüdür. Bu yolla insanları İslamiyetten soğutmayı amaçlamaktadırlar. Halbuki güneş balçıkla sıvamaz.

Kur’an insanları terbiye eder. Nefisleri temizler. Kalpleri saflaştırır. Ruhlarımızı geliştirip yükseltir. Akıllarımızı doğru yola, sıratı müstakime sevk eder. Hayatımıza hayat katıp, nur verir. Dünya ve ahiret saadetlerini tatmamıza vesiledir. Bunun için mucizedir. Taklidi, benzeri yapılamaz. Vicdanımızın huzur bulduğu, tam tatmin olduğu bir eserdir. Kalplerimiz ancak onunla nurlanır. Hakla batılı birbirinden ayıran bir öğüttür. Kıyamete kadar hükümleri geçerlidir. Tazeliğini koruyacaktır. Daima dün nazil olmuş gibi genç kalacaktır. Cenab-ı Hak kutsal kitabımız Kur’anı Kerimde şöyle buyurur: ‘(Habibim, de ki) şüphe yok ki benim velim (yardım edip himaye buyuran, koruyan sahibim Allah), o kitabı (Kur’anı Kerimi) indirmiş olan Allahu Tealadır ve O, bütün Salihlere velilik(koruma) eder.’Araf-196.