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29 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Yeryüzü mü? Tabiat mı?

Cihat ERDOĞ
29 Mart 2024, Cuma
Tabii ki yeryüzü. Veya zemin. Çünki zemin yüzü Allah’ın aynası.

Güzel isimlerinin, 99 isminin, Esma-ı Hüsnasının yansıması. Tabiat diyince dinsizlerin iddia ettiği ilah akla geliyor. Yanlış bir düşünce. Cahillikleriyle övünene ‘odun’ deriz. Sonra insanın dahi yapamayacağı bir şeyi ‘odun’a yükleriz. Tohum, meyve, çiçek v.s. Bunlar olağan üstü, harika şeyler. Büyük bir fabrika ister. Tohumda ilgili olduğu cismin hayatı, sergüzeşti hayatı işlenmiştir. Meyvede albeni vardır. Yani şekil şekil, desen desen, rengarenk. Güzelce paketlenmiştir. Büyük bir ressamlık işi. Kokusuna ne demeli. Çiçek de hakeza. Bal özü, hektarı. İnce dizaynı. Harika. Demek ki insanoğlu ağzından çıkan kelimelere dikkat etmeli. Menfi, kötü düşünceleri akla getiren, çağrıştıran sözlerden uzak durmalı. Sonra tabiatı çürütüyorsun, doğa diyorlar. Amaç, kafaları karıştırmak.

Yeryüzü Allah’ın sanat eserleri ve mükemmel makineleriyle dolu. İnsan, bitki ve hayvanlar; hem birer harika sanat eserleri, hem de mükemmel bir makinadır, tasarımdır. Sadece insanda Allah’ın 70 ismi yansımaktadır. Robotlar insana benzetilmeye çalışılır. Çünki insan nihai en son ve mükemmel tasarımdır. Kuşlara bak, çiçeklere, hercai menekşeye dikkat et. Kuşların yön bulması, havada süzülüşü. Göçmen kuşların eski yuvalarını bulması. Göç sırasında ‘V’ şeklinde dizilişleri. Ördek ve kazların ırmaklarda tek sıra, askeri yürüyüşleri, yüzüşleri. Çiçeklerin renklerinin birbirine karışmaması, kokuları. Bütün bunlar tesadüfi olabilir mi? Balıkların pullarının dizilişi. Elbiseleri hepsinde farklı. Anasız babasız, sürüler halinde büyümeleri. Ergenlik yaşına gelince sürünün dağılması. Tatlarının farklılığı.

Yeryüzündeki denge, intizam, uygunluk, fazlalık ve israf olmaması, Yaradan’dan haber verir. Allah’ı bize daim hatırlatır. En mükemmel yaratık olan insanın zaman zaman tansiyonu düşer. Dengemiz bozulur. Ama kainatın ve zemin yüzünün nizamı, ölçüsü hiçbir zaman bozulmaz. Yıldızlar gezegenler görünmez ‘kalıp’larda yol alırlar. Yörüngelerinden sapma olmaz. İlk yaratılışlarındaki düzeni korurlar. İnsanoğlu ekolojik dengesini bozmazsa yer yüzü saat gibi çalışır. Nar şuruplu tanelerini düzgün dizer. Mısır, tanelerini; koçana, tane tane yerleştirir. Portakal ve mandalina dilim dilim ambalajlarını bozmadan, kışın bizlere, Allah’ın izni ile sunar. Mesaj verir. Bizleri oku derler. İnsan olan biz insanlara. Oku. Allah’ın kainat kitabını ve mevsimlere ayrılan formalarını.

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