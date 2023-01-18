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18 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Peygamberimiz (asm) Rehberdir

Cihat ERDOĞ
18 Ocak 2023, Çarşamba
Cenab-ı Hak, Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (asm) nurunu ve ruhunu bütün mahlukattan, yaratıklardan önce yaratmıştır.

Kainatı bir güneş gibi aydınlatan Peygamberimiz(asm) yaşayışıyla bizlere örnek hayat sunmuştur. O nurlu bir yaşayışın misallerini göstermiştir. Rehberlik yapmıştır. Bizlere kılavuzluk yapmıştır. Yüce Rabbimiz onun şahsında, İlahi sözlerini ve mukaddes kelamını dercetmiştir. İnsanlığa tebliğ etmiştir. O ne söylerse haktır, doğrudur. Çünki o güvenilir insandır. Muhammedül Emindir. Yine onun şahsında İslamiyeti sunmuştur. Nurani hakikatlar onun şahsında görünmüştür. Temerkuz etmiştir. Baki, ebedi hayat müjdesi ile bütün insanlığı sevindirmiştir. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? soruları onun sayesinde cevaplanmıştır. Cin ve insanlara ebedi saadet yolunu açmıştır. Dünyanın yaradılış gayesini tebliğ etmiş. Gizli sırlarını deşifre edip açığa çıkarmıştır. Çünki o ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ (Hud suresi, 112) ayetini şahsında göstermiştir. O bir doğruluk abidesi idi.

Daima danıştığı ve istişare ettiği Sahabelerini veya yardımcılarını, davet ve tebliğ için dünyanın dört bir tarafına gönderdi. Teslimiyet örneği Sahabeler gittikleri yerlerde Peygamberimizin(asm) şeriatını yaydılar. Kur’an ve sünnete ışık oldular. Bu sayede daha sağlığında rehberliği bütün dünyaya yayıldı. Çünki o sadece kavmine, Arap milletine değil; bütün aleme, dünyaya peygamber olarak, rehber olarak gönderilmişti. Yeryüzü onun sayesinde ahiretin mezrası, tarlası olmuştur. Bütün hayatını ümmetine adayan kutlu bir Peygamberdir. Dünyanın en vahşi, adetlerine körü körüne bağlı, inatçı bir kavmi, milleti bu kötü huylarından vazgeçirdi. Yerlerine çok üstün ahlakı ve huyları yerleştirdi. Medeni milletlere üstat yaptı. Putlarla mücadele edip başarmıştır. Acaba alemde, Hazreti Muhammed Mustafa’dan (asm)daha peygamberliğe layık, daha ehil, daha mükemmel kim vardır? Kimse yoktur. Tarih göstermemiştir.

İlk vahiyle Hira’dan evine döndüğünde Hazreti Hatice’nin (ra) sözleri Peygamberimizin (asm) örnek vasıflarını ortaya koymaktadır. ‘Sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup kollarsın, misafire ikram edersin ve musibete maruz kalanlara yardım edersin.’ Korkma. Sen Muhammedül Eminsin. Güvenilir ve emin olunan örnek ve rehber bir insansın. Bütün insanlığa rehbersin. Kılavuzsun. Güzel sözlüsün. Çirkin sözlerin açıkça söylenmesini sevmezsin. Çünki sen: kalplerin sevgilisi, akılların öğretmeni, nefisleri terbiyecisi ve ruhların sultanısın. Merhamet peygamberisin. Melek, cin ve insanların efendisisin. Cenab-ı Hak kendisini kral bir peygamber olmakla, kul bir peygamber olmakta serbest bıraktı. O kul bir peygamberliği kabul etti. Çünki O rahmet peygamberidir. Daima ümmeti ümmeti diyerek ümmetine olan düşkünlüğünü göstermiştir. Cenab-ı Hak bizleri O’nun sünnetine uyan kullarından eylesin. Amin.

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