Dua önemli

Dua Allah’ın büyüklüğünü kabul ve dile getirmektir.

Sevgi ve saygı sunmaktır. Cenab-ı Hakka perdesiz, aracısız yaklaşmaktır. Yaradanı yanımızda hissetmektir. Bu şekilde dünya hanında yalnız olmadığımızı anlarız. Rabbimiz, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, ‘Duanız olmasa Rabbinizin katında ne öneminiz var.’ (Furkan-77) buyurmaktadır. Yine Araf suresi, 205. ayetinde, ’Sabah akşam demeden, kendi içinden korkarak ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma.’ hitabı ile bizlere nasıl dua yapacağımız konusunda, bilgi vermektedir. Dua yapmayan insanın gafillerden olduğunu vurgulamaktadır. Dua yaparken tamamen Allah’a yönelmeliyiz. İhlassa sadece Rabbimizden istemeliyiz.

Bir anlamda dua, alemin yaratılış sebebidir. İnsan bu dünyaya ibadet, dua ve ilimle mükemmelleşmek için gönderilmiştir. Çünki dua en faziletli ibadettir. Dua bir anlamda Yaradanı hatırlamaktır. Allah’ı övmektir. Şükürdür. Bela dalgaların durduran bir seddir. Allah vermek istemeseydi, istemek duygusunu yaratmazdı. Biz aciz insanlara, bu duyguyu vermezdi. Dua ile sınırlı, sonlu ve aciz olan biz insanların; sınırsız, sonsuz güç ve kudret sahibi Cenab-ı Hakla kuvvetli bir bağ kurmaktır. Dua kulu kul yapan, onu yücelten en büyük vesiledir. Vasıtadır. Araçtır. Dua ibadetin beyni ve ta kendisidir. İnsanın önem kazanmasının en önemli sebebidir.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bir dua kitabıdır. Bu sebeple müthiş bir dua olan Fatiha ile başlar. Yine büyük bir dua suresi olan Nas’(insanlar)la biter. İlk insan Hazreti Adem (as) nasıl dua edeceğini Rabbimizden öğrenmiştir. Rabbimizin katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Sevgili Peygamberimiz (asm) hayatının her anını dua ile süslerdi. Sabah, akşam, yatarken, sefere çıkarken, camide dua ederdi. Dilinden duayı düşürmezdi. Biz de yazımızı dua ile sonlandıralım: Rabbimiz! Beni, anne, babamı, eşimi ve bütün ümmeti Muhammedi bağışla. Kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Amin. Peygamberimiz (asm), ’Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır.’(Taberani, el-Mü’cemül-evsat,IV,189) diye dua ederdi.

Ya Rabbi! bizleri Kur’an ve sünnet yolundan ayırma. Amin.