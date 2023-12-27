İfsad komiteleri - 3

Zeynep Özbey Aksoy - Şükran Gül Ateş Durum

Mahremiyetin kalkmasıyla kadın hakettiği hürmeti görememektedir.

Paylaşılan sûretler, aile hayatları sayısız nazarların hedefinde, ister istemez takip edenler için de bir kıyaslamaya, gıpta damarını tahrike sebep olabilmektedir. Bu da elindeki nimetlere karşı kör olup mutsuzluk ve şükürsüzlüğü netice vermektedir.

Medyadaki paylaşımlarla erkek ve kadın için çizilen tek tip güzellik anlayışının hedef gösterilmesi de büyük tuzaklardandır. Yapılan araştırmalarda estetik yaptırma oranının artışında Türkiye, dünya çapında ön sıralarda yer almaktadır. Halbuki erkeğin güzelliği onun cömertliği ve cesaretidir ve yine Üstadımızın ifadesiyle” belki kadınların hüsn‑ü cemalinin en güzeli ve daimîsi, onun şefkatine ve kadınlığa mahsus hüsn‑ü sîretidir.” (Lem’alar)

7. Kadın erkek eşitliği, feminizm adı altında başlayan erkeğe karşı her türlü bağımsızlığını elde etmiş kadın vurgusu da aileyi sarsıyor. Erkek kadınlar yahut kadınlaşan erkek profilleri aile kavramını tehdit ediyor. Hâzır medeniyet “güçlü kadın” adıyla kadının zayıf, nazik ruh ve bedenine kaldıramayacağı yükler bindirip fıtratlarını bozmuştur. Hâzır medeniyet bir yandan “Güçlü, özgür, cesur kadın” nın resmini kendilerince çizip teşvik ederken, diğer yandan değersizleştirilen, medeniyetten uzak erkek, koca, baba profilleri karşımıza çıkarmakta. Ehl-i dünya ya da dindar herkes bundan az-çok menfi şekilde etkilenmiştir.

Kadın ve erkeğin rolünün İslamdaki yeri, mahiyeti, Nebevî örnekleri tam olarak anlaşılmamasıyla oluşan yanlış uygulamaları ifsâd komiteleri kendi lehinde, güya “kadına değer vererek” dolduruyorlar. Biz İslâmiyetin bize verdiği değeri, hukuku yeniden tefekkür ederek okuyup, anlamalıyız.

Yukarıda saydığımız ve dahası olan birçok ifsâd şekilleri var: Cinsiyeti ifsâd etme, cinsiyetsizleştirme, deizm ve birçok izmler imanı ifsâd etmekte, cemaat kavramının ifsadı, okullardaki eğitim sistemleri, oyunlarla yetişkinlerin ve çocukların düştüğü tuzaklar (oyunlardan sebep birçok intihar haberleri de duyuyoruz.)

Peki bu kadar tehacüme karşı bizler nasıl mukavemet edeceğiz? Ferdî olarak ne kadar bir tesirim olabilir? gibi sorulara yine Risale -i Nurdan cevap bulmaktayız.

“Evet, Ehl-i imana hücum eden ehl-i dalalet —bu asır cemaat zamanı olduğu cihetle— cemiyet ve komitecilik mâyesiyle bir şahs-ı manevî ve bir ruh‑u habîs olmuş, Müslüman âlemindeki vicdan-ı umumî ve kalb-i küllîyi bozuyor. Ve avamın taklidî olan itikadlarını himaye eden İslâmî perde-i ulviyeyi yırtıyor ve hayat-ı imaniyeyi yaşatan, an’ane ile gelen hissiyat-ı mütevâriseyi yandırıyor. Her bir Müslüman tek başıyla bu dehşetli yangından kurtulmaya meyusane çabalarken, Risale-i Nur Hızır gibi imdada yetişmiştir.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî)

Bizim yapacağımız ilk iş iman hakikatlerini cemaatle okumak, şahsî okumak, tefekkürle okumak, defaatle hakikatleri nefsimize okumak. Nasihatin tesirlisinin söz ile değil lisan ı hal ile olduğunu unutmamak. Eşimiz, evladımız, komşumuz kardeşimiz kiminle olursa muhatabiyetlerimizin kavli leyyinle, nezaketle olması. Ümitsizliğe düşmeden, şahsı manevîye dahil olabilmek için fiili kavli dualarımızda gayret, derslerimize ihtimamla devamlı iştirak, kardeşlerimizle müfritane irtibat, neşir hizmetlerindeki faaliyetler ifsâd komitelerinin bu hücumlarını akîm bırakmak için en tesirli çarelerdir.

İfsâd komitelerinin tahribin esas amacı ahlâkı bozup insaniyetin kemalatına gem vurmak ve iki dünyanin da mahvına çalışmaktır. Biz de Risale-i Nur’daki “Yüksek hissiyat ile güzel ahlâkın neşvüneması ancak mücâhede ve içtihâdla olur. Ve kezâ, her şeyin ve her işin tekâmülü, zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur” sırrını maksat edinmeliyiz.

Muvaffak edecek ancak Allah’tır.

(Bizim Aile dergisi, Aralık 2023 sayısından alınmıştır.)

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