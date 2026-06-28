G7 Zirvesi ve Zelensky

G7 Zirvesi, 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Fransa devlet başkanı Macron’un ev sahipliğinde Fransa’da yapıldı.

ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada ile birlikte AB’den de temsilcilerin katılımı ile zirve yapıldı, zirvede alınan kararlara baktığımızda, Nadir Toprak Elementleri stratejik rolü ve eylem planı, dijital ve enerji sektörlerindeki gelişmeler, ekonomik refah ve güvenlik, on sekiz yaş altı çocuk ve gençlerin gelişimi, eğitimi ve refahı için güvenli bir dijital alan sağlanması, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve mücadele etme konuları masada tartışılmış.

Zirvede alınan bir diğer karar ise, Ukrayna-Rusya savaşına daimî desteğin yeniden zirveden çıkması. Ukrayna'nın özgürlüğü, egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulmasında desteğin sürmesi, kritik altyapı ve kültürel miraslara yönelik saldırıların durdurulması için yaptırımların devamı, Ukrayna halkıyla dayanışmanın teyidi konuları olmuş. Savaş alanında gösterdikleri direnç ve ilerlemeyi de takdir etmişler.

Zelensky; G7 zirvesi öncesi Almanya, Fransa, İngiltere liderleri ile basına pozlar vermişti. Beklediği desteğin zirveden çıkması ile birlikte daha da güçlenmiş bir konuma geldi. Bu da savaşın gidişatını yeniden alevlendirdi.

G7 Zirvesi öncesi Alman başbakanı ve AB komisyon başkanı Von Der Leyen’in 90 milyar euroluk yardımın Ukrayna’ya transfer edilmesinde hayli etkin tavır almaları hafızalarda. Bu yardım sonrasında AB içinde farklı görüşler ortaya çıkmış, özellikle İspanya, Macaristan ve Slovakya gibi ülkeler...

G7 zirvesinden gelen destek ve sağlanan (90 milyar avroluk) yardımla Zelensky’nin, Rusya’ya dronlarla saldırı başlatması tesadüf değil. Ayrıca savaşın bitmesi noktasında diplomatik bir gelişmeye şimdilik kapalı. Çünkü seçimler askıya alınmış durumda, savaşın uzaması ile birlikte seçimlerin yapılmasına ve muhalefetin çıkışlarına baskı oluşturulabiliyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya 190'dan fazla İHA ile saldırı düzenlemesi savaşı yeniden alevlendirmiş aynı zamanda çok etkili olmuş durumda. Özellikle Petrol rafinerisi, alışveriş merkezi ve konutların hedef alındığı saldırılar Putin’i hayli zor durumda bırakmış görünüyor. Saldırı sonrası Moskova'daki tüm uçuşların durdurulması Putin aleyhine ciddi bir kriz... Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un "misilleme" olarak Ukrayna'da askerî hedeflere yoğun saldırılar yapılacağını ifade etmesi ise savaşın yeniden şiddetlenmesi anlamına geliyor. Ukrayna’nın sivillerin olduğu alışveriş merkezi ve konutlara saldırması dünya basınında kınanırken, Vladimir Putin'in orduya, Ukrayna'daki askerî tesislere sistematik olarak saldırılar düzenleme talimatı vermesi savaşın da bir hukukunun olduğunu gösteriyor.

Moskova'ya 190'dan fazla İHA ile saldırı esnasında Rusya hava savunma sistemlerinin çalıştığı, yıkımın çok derin olmadığı fakat rafinerideki saldırının çapının ve zararının büyük olduğu biliniyor. Rus hava savunma sistemlerinin Moskova’ya yönelik saldırıları püskürtmeye devam etmesine rağmen birkaç İHA’nın Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaşmayı başarması Rusya açısından savunma hattının delinmesi anlamı taşımakta.

Zelensky, X hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıların bizzat kendisinin emri ile sürdürüldüğünü ve Moskova’ya uzun menzilli saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi. "Bu, şehirlerimize ve yerleşim yerlerimize yönelik Rus saldırılarına tamamen adil bir cevaptır." görüşünü paylaştı. " Müttefiklerimiz saldırılarımızın etkililiğini takdir etti. Rusya, diplomasi konusunda gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini kullanması da ilginç. AB’nin desteği sürdükçe bu savaş bitmeyecektir.