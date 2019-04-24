"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

2 günde 800'e yakın fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın yaptı!

24 Nisan 2019, Çarşamba 15:15
İsrail polisinin eşlik ettiği 250'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisi eşliğinde yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 267 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Gruplar halinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Geçen cuma başlayan ve 27 Nisan sabahına kadar devam edecek olan Musevilerin Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarda artış olduğunun altı çizilen açıklamada, dün ve önceki gün toplamda 800'e yakın fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e girdiği hatırlatıldı.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: filistin, mescid-i aksa
Okunma Sayısı: 397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB verilerinin kopyalanması durduruldu

    ''Millet kutuplaştırıldı ekonomik sorunların üstü örtülmeye çalışıldı''

    Dünyada 2018'de 12 milyon hektar ormanlık alan yok oldu

    "Provokatörler o köyden değil"

    ''Umarım başarılı bir ön seçim kampanyası yönetecek zekaya sahipsindir''

    Meral Akşener'in evinin önündeki protesto davasında karar

    FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı: Dünyada her 9 kişiden biri kronik açlık çekiyor

    Alman Basını: Türk siyaseti Avrupa'dan uzaklaşmak için her şeyi yapıyor

    'Uyuşturucu ile mücadele komisyonu' kurulması önerisine AKP'den ret

    İzmir'de SAT kursunda tahrip eğitimi sırasında kaza; 1 asker şehit

    Sultanahmet Meydanı'na dünyanın en büyük lale halısı yapıldı

    Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

    ''Milyonlarca çalışanın kıdem tazminatı alamadığı sisteme 'evet' mi diyeceğiz''

    Mescid-i Aksa'ya fanatik yahudi baskını sürüyor

    İçişleri Bakanı Soylu: Failin yakalandığı bilgisi bende var

    Batı Akdeniz'e sağanak yağmur bekleniyor

    Filipinler'de helikopter düştü; 3 ölü

    Valilikten Taksim'de 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına izin yok

    Erdoğan: Anzak Günü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrılarımızı yineliyoruz

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Hatay’da standımıza üst düzey ziyaret
    Mikail YAPRAK

    Meleklerin muradı ve Murat’ın melekleri..
    Faruk ÇAKIR

    Yine yanlış yapıyorsunuz
    Genel

    Suçun şahsîliği prensibi unutulmasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’ın dört esası ve ahkâm âyetleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tâciz, saldırı, iftira...
    Ahmet BATTAL

    Tepeden tırnağa, tırnaktan tepeye…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.