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8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

2 saatlik dikat çeken görüşme: Biden'dan Putin'e 'güçlü ekonomik yaptırım' uyarısı

08 Aralık 2021, Çarşamba 01:02
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna'da askeri gerginliğin tırmanması durumunda "güçlü ekonomik ve diğer önlemleri" alacakları konusunda uyardı.

Beyaz Saray, Biden ve Putin'in bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri ve 2 saat 1 dakika süren görüşmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

 

Biden'ın ABD ve Avrupalı ortaklarının, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Biden'ın, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, ABD Başkanı'nın "gerginliğin azaltılması ve diplomasiye dönülmesi" çağrısı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, her iki liderin de ekiplerine görüşmenin takibini yapma emri verdiği kaydedilerek, Putin ve Biden'ın stratejik istikrara dayalı ABD-Rusya diyaloğu, siber zorbalık ve İran gibi konularda birlikte çalışma konularını ele aldığı bilgisi de paylaşıldı.

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2 saatlik video konferans görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunu ele aldığı görüşme sona erdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.

Biden, Avrupalı müttefikleri ile Putin görüşmesini değerlendirecek

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.

 

AA

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