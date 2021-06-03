200'ü aşkın fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği iki yüzü aşkın fanatik Yahudi sabah ve öğleden sonra, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 215 fanatik Yahudinin, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, İsrail polisi korumasındaki Yahudi grupların Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldıkları kaydedildi.
Sabah ve öğleden sonra fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
AA