"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

2022 yılında 48 bini aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

30 Aralık 2022, Cuma 11:00
Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, 2022 yılında 48 binden fazla fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.

İsrail'in menhus "Kudüs'ü Yahudileştirme" planı 2022'de hız kazandı
Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarını artırıyor
Trump'ın büyük tepki çeken 'Kudüs' kararı başarısız oldu

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, Yahudi yerleşimcilerin 2022'deki Mescid-i Aksa baskınlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından 2022'nin en belirgin ve sayı bakımından en yüksek yıl olduğunu, saldırıların yoğunluğu ve hızının arttığını belirten Hatib, bu yıl içinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimci sayısının 48 bin 238 olduğunu kaydetti.

İsrail yönetiminin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı uyarılarda bulunan Hatib, ihlallerin, Mescid-i Aksa'nın avlusunun askerîleştirilmesi ve kışlaya dönüştürülmesiyle sınırlı kalmadığını, fanatik Yahudi grupların Müslümanları tahrik edici eylemlerde bulunduğunu vurguladı.

Hatib, yerleşimcilerin Aksa'da bu yıl boyunca gerçekleştirdiği kışkırtıcı eylemleri "Yahudi inancına göre dualar etme, Talmudik ayinler gerçekleştirme, ilahiler ve avlularda şarkı söyleme, dans etme ve Yahudi bayramlarında Mescid-i Aksa'nın avlularında İsrail bayraklarını dalgalandırma" olarak sıraladı.

İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Hatib, dünyadaki yaklaşık iki milyar Müslümanın inancının bir parçası olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen yerleşimcilerin, buranın Müslümanlar için kutsiyetini hiç umursamadığını vurguladı.

Hatib ayrıca uzun zamandır dini, tarihi ve hukuki statükosunu değiştirmeye yönelik yapılan tüm girişimlere rağmen Mescid-i Aksa'nın, bölünmeyi veya ortaklığı kabul etmeyen, toprağın altıyla üstüyle 144 dönümlük alanın tamamıyla Müslümanlara ait kutsal bir mabet olduğunu ifade etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi" kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 254
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'de Çin'den gelenlere test zorunluluğu kararı çıkmadı

    Filipinler'de ölü sayısı 44'e yükseldi

    ABD'de uçuş iptalleri kaosu devam ediyor

    2022 yılında 48 bini aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

    Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gidecek

    Güney Afrika'daki patlamada yaralanan 12 kişi daha öldü

    'Rusya, Donetsk'i ele geçirme çılgın fikrinden vazgeçmedi'

    Darısı, hakkı yenen herkese

    İsrail’in ''en sağcı'' hükümeti 'güvenoyu' aldı

    Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar kaldırılıyor

    Fransa'da Müslümanlara "hakaret" eden ''cahil'' gazeteciye tepkiler büyüyor

    Gazetecinin işi alkış değil

    Emekli intibak düzenlemesi de yapılmalı

    İsrail rahatsız oluyor diye Gazze’ye gidemiyor

    Milyoner sayısı ikiye katlandı

    Hasta olan çocukları okula göndermeyin

    6’lı Masayı kimse dağıtamaz

    İsrail’in yıkım ve işgal karnesi

    MUTSUZUZ

    Beşiktaş, Adana Demirspor'u tek golle geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP-MHP o kadar oy alabilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Pagan kültürünün ritüelleri
    Genel

    Darısı, hakkı yenen herkese
    Risale-i Nur'dan

    Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşı hazırlıklarına başlamadınız mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Anketlerin dili
    Cevher İLHAN

    AKP’nin “Suriye saplantısı”nın itirafı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Öğrencilerin para ile imtihanı
    Emine ÖZDEMİR

    Geçmişin muhasebesini yaparken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.