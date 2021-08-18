4 milyar 760 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 760 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 880 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 550 milyon 520 bin ile Hindistan, 357 milyon 290 bin ile ABD, 168 milyon 160 bin ile Brezilya, 111 milyon 50 bin ile Japonya, 97 milyon 880 bin ile Almanya, 88 milyon 40 bin ile İngiltere, 85 milyon 989 bin ile Türkiye, 82 milyon 910 bin ile Endonezya, 80 milyon 790 bin ile Fransa, 77 milyon 570 bin ile Meksika, 74 milyon 10 bin ile İtalya, 73 milyon 510 bin ile Rusya, 61 milyon 420 bin ile İspanya ve 51 milyon 670 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 760 milyon dozu aştı.