6 kişi kıt’a nüfusunun yarısından fazla servete sahip

Uluslar arası sivil toplum kuruluşu Oxfam, Afrika’daki en zengin 6 kişinin servetinin kıt’a nüfusunun yarısının sahip olduğu servetten fazla olduğunu açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Oxfam, dünyadaki süper zenginlerin yıllık yüzde 2 ila 5 varlık vergisi vermeleri durumunda milyarlarca insanın yoksulluktan nasıl kurtulacağını açıkladığı son raporunda, Afrika’ya ilişkin dikkat çekici rakamlara yer verdi. Afrika’nın en zengin 5 kişisi arasında Nijerya’dan 3 isim yer alırken, bunlar, 13.5 milyar dolarlık servetiyle Aliko Dangote, 6.5 milyar dolarlık servetiyle Mike Adenuga, 4.9 milyar dolarlık servetiyle Abdulsamad Rabiu oldu. Kıt’adaki diğer 2 süper zengin 8.2 milyar dolarla Mısır’dan Nassef Sawiris, 7.9 milyar dolarla Güney Afrika’dan Nicky Oppenheimer oldu. Raporda, Afrika’nın en zengin 6 kişisinin sahip olduğu 45.8 milyar dolarlık servetin kıt’a nüfusunun yaklaşık yarısına denk gelen 678 milyon en yoksul Afrikalının sahip olduğu 41.9 milyar dolarlık servetten fazla olduğuna vurgu yapıldı. Haber Merkezi

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