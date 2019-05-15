6'ncı günün sabahında da arama çalışmaları devam ediyor

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam ediliyor.

Bayburt, Erzurum ile Trabzon AFAD ekipleri ile UMKE, Trabzon AKUT, Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, Erzurum ve Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri, 6'ncı günün sabahında Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar Bayburt ve Trabzon tarafında eş güdümlü yürütülüyor. JÖAK su altı ekipleri ve dalgıçlar, dar vadideki derede arama tarama yapıyor. Ekipler, bugün de belirledikleri noktalarda dereye girerek çalışmalarına gün boyu devam edecek. Öte yandan, Bayburt Valiliği koordinasyonunda İSKİ, İl Özel İdaresi, DSİ 22. Bölge ile Karayolları 12. Bölge müdürlükleri ekiplerince dere yatağının akış hızının azaltılması için çalışmalar sürdürülüyor. AA

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