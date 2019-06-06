60 milyon çocuk aç

Afrika’da neredeyse 60 milyon çocuk, kıt’a ülkelerinin son yıllardaki hızlı ekonomik büyümesine rağmen yeterli besin alamıyor.

Afrika Çocuk Politikaları Forumu (ACPF), Afrika’da her üç çocuktan birinde büyüme geriliği görüldüğünü, kıta genelindeki çocuk ölümlerinin yarısının açlığa bağlı olduğunu söyledi.

Addis Ababa merkezli düşünce kuruluşu tarafından yapılan ve acil eylem çağrısı yapan çalışmaya göre Afrika’da neredeyse 60 milyon çocuk, kıt’a ülkelerinin son yıllardaki hızlı ekonomik büyümesine rağmen yeterli besin alamıyor.

Her üç saniyede bir çocuk...

The Guardian’da yer alan habere göre, dünya genelinde her üç saniyede bir, bir çocuk gıda yetersizliğinden vefat ediyor. Küresel verilere bakıldığında çocuk açlığı iyileşme gösterse de, Afrika’nın bazı kesimlerinde siyasî iradeye bağlı sebeplerle durum daha da kötüleşiyor.

10 Afrikalı çocuktan dokuzu Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen minimum beslenme kriterlerini sağlayamıyor ve beş çocuktan ikisi düzenli öğünlerde beslenmiyor. Altı ila 23 aylık çocuklarda sağlıklı aralıklarla yeterli ve çeşitli besin alımı grafiğinde Liberya, Kongo ve Çad listenin en sonunda yer alan üç ülke. Zimbabwe, Gine Bisav, Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise bu üç ülkeyi takip ediyor. Altı ila 23 aylık çocuklarda sağlıklı aralıklarla yeterli ve çeşitli besin alımı grafiğinde Liberya, Kongo ve Çad listenin en sonunda yer alan üç ülke. Zimbabwe, Gine Bisav, Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise bu üç ülkeyi takip ediyor.

21. yüzyılda bu durum kabul edilemez

21. yüzyılda halen çocuklarla ilgili bu yürek dağlayan durumun kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirten ACPF yönetici direktörü Assefa Bequele şöyle devam etti:

“İstatistikler gerçekten alarm veriyor. Çocuk açlığının başlıca sebepleri aşırı yoksulluk, eşit ve kapsayıcı olmayan ekonomik büyüme, cinsiyet eşitsizliği ve bozuk bir gıda sistemi. Afrika bugün herzamankinden daha fazla gıda üretiyor olsa da, bu beslenme şartlarını iyileştirmedi.”