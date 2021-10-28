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28 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

AB'den 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretme hedefi

28 Ekim 2021, Perşembe 17:23
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediğini, bunların büyük kısmının ihraç edileceğini söyledi.

Von der Leyen, İtalya'nın başkenti Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenecek G20 ve İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim'de başlayacak 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde AB için öncelikli gündem maddeleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, AB'nin bu toplantılarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını sona erdirme çabaları, küresel ekonomik iyileşme ve iklim değişikliği üzerinde duracağını belirtti.

"Emisyonları içinde bulunduğumuz 10 yıl içinde kesme konusunda isteğimizi artırdık." diyen von der Leyen, küresel ısınmanın beklenenden daha hızlı ilerlediğini, inovasyon yoluyla bu gidişattan çıkılabileceğini söyledi.

Von der Leyen, "Başarılı olmak istiyorsak gelişmiş ülkeler olarak, gelişmekte olan ülkeler ve en savunmasız ülkeleri desteklemeliyiz. Bu da iklim finansmanıyla ilgili bir durum." diye konuştu.

Aşı üretimi

Küresel salgın açısından ana hedefin G20'nin dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefine ulaşma taahhüdüne yönelik olduğunu dile getiren von der Leyen, gelecek yıl içinde AB'de üretilecek 3,5 milyar doz aşının büyük çoğunluğunun ihraç edileceğini bildirdi.

Von der Leyen, "Afrika kıtasına RNA teknolojisini getirmek istiyoruz. Senegal, Ruanda ve Güney Afrika ile iyi bir ilerleme kaydettik. Şimdi Gana, Mısır, Fas, Kenya ile iş birliği yapacağız. Afrika ülkelerinin 2024 itibarıyla yüzde 60 hedefiyle aşı üretiminde daha bağımsız hale gelme hedefini tamamen destekliyoruz." diye konuştu.

AA

Etiketler: AB, aşı, hedef
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