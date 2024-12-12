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AB’den istikrar ve destek mesajı: Suriye, Afganistan olmasın

12 Aralık 2024, Perşembe 03:25
SURİYE ÖZEL OTURUMUYLA TOPLANAN AVRUPA PARLAMENTOSU, ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI YAPTI.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB’nin Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü için bölge ülkeleriyle birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Irak, Libya ve Afganistan’daki korkunç senaryoların tekrarlanmasını önlemeliyiz” dedi.

Kallas, Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen olağanüstü oturumda konuştu. “Yıllarca süren şiddet ve zulümden sonra kendilerini kurtarmayı başaran Suriye halkına birlik, istikrar ve destek mesajı vermeliyiz” diyen Kallas, aynı zamanda ülkeyi yeniden inşa çabalarına destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kallas, “Bölgesel ve uluslararası ortakların Suriye’yi desteklemek için birlikte çalışmaları önemlidir. G7 çerçevesinde ve Körfez, Ürdün, Lübnan, Irak, Türkiye ve İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelerle olan ilişkimiz, ortak zorlukları ele almak için hayati önem taşımaktadır. Bunlar, Suriye’nin istikrarını da sağlayacak olan kilit muhataplardan bazıları olacaktır” dedi.

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Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Suriye’deki son durumla ilgili yaptığı yazılı açıklamada ülkedeki siyasî geçiş sürecini değerlendirdi. Blinken, “ABD, Suriyelilerin öncülük ettiği ve Suriye halkının sahipliğinde siyasî bir geçiş sürecine tam desteğini teyit etmektedir” ifadesini kullandı.

ABD’li bakan, geçiş süreci ve yeni hükümetin azınlık haklarına saygı göstermesi, Suriye’nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasını önlemesi, kimyasal veya biyolojik silah stoklarının güvenli şekilde imha edilmesi konusundaki taahhütlere sadık kalması çağrısında bulundu. “Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir. Tüm milletler, kapsayıcı ve şeffaf bir sürece destek sözü vermeli ve dış müdahaleden kaçınmalıdır” diyen Blinken, “ABD, bu süreçte oluşacak Suriye hükümetini tanıyacak ve tam destek verecektir. Suriye’deki toplumsal kesimlere uygun her türlü desteği sağlamaya hazırız” değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi

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Arap ülkelerinden acil toplanma çağrısı

İsrail’in, 8 Aralık’ta Beşar Esad rejiminin düştüğü Suriye’yi hedef alan yoğun hava saldırıları ve işgaline ilişkin uluslararası tepkiler devam ediyor. İsrail’in Suriye’ye yönelik devam eden işgal ve askeri saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler’in (BM) yanı sıra Arap ülkelerinden tepkiler yükseliyor.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki gelişmeler “modern tarihinin en önemli anlarından biri” şeklinde açıklandı. Açıklamada, İsrail’in işgal girişimine ilişkin ise şunlar kaydedildi: “İsrail’in (işgalci güç) Suriye içinde yaşanan gelişmelerden yararlanarak, hukuka aykırı şekilde Golan’da ek topraklar işgal etmesini ve Suriye ile 1974’te imzalanan ayrılma anlaşmasını feshetmesini kınıyoruz.”

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İşgalci İsrail anlaşma tanımıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına katılarak Suriye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “İsrail, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinden sonra işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi işgal etti ve İsrail ordusunun bu bölgeyi aşarak Suriye topraklarına girdiğine ilişkin haberler var. Bu adım sizce uluslararası hukuka aykırı mı? İsrail’e işgal ettiği Suriye topraklarından çıkma çağrısı yapıyor musunuz?” sorusunu cevaplayan Pedersen, “(BM Genel Merkezi) New York’tan gelen mesaj aynı, gördüğümüz şey, (İsrail ile Suriye arasında imzalanan) 1974’teki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın ihlali olduğu” dedi.

AA

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