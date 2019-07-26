"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

AB'den Johnson'a: May'in onayladığı Brexit anlaşması müzakereye açılmayacak

26 Temmuz 2019, Cuma 10:40
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ilk görev gününde verdiği Brexit mesajlarına Avrupa Birliği (AB) tepki gösterdi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Johnson'ın, eski İngiltere Başbakanı Theresa May ile varılan anlaşmayı tekrar müzakereye açma isteğinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Birlik üyesi temsilcilere e-mail gönderen Barnier, İngiltere Başbakanı'nın bu konuda kullandığı 'savaşçı' dilin anlaşmasızlığı işaret ettiğini belirterek, 27 ülkenin prensiplerine bağlı kalarak dayanışmayı sürdürmesi gerektiği mesajını verdi.

Johnson başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, AB ile "yeni ve daha iyi bir anlaşma" sözü vererek her durumda 'amasız ve fakatsız' 31 Ekim'de Birlik'ten çıkılacağını söylemişti.

Junker'den Johnson'a: May'in onayladığı anlaşama seçeneklerden en iyisi

Theresa May'in yaptığı anlaşmanın değiştirilmesi gerektiğini savunan Johnson, ilk olarak da Kuzey İrlanda ile ilgili "tedbir maddesi"nin (Backstop) kaldırılmasını istiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de telefonda, Johnson'a May'in onayladığı ayrılma anlaşmasının 'seçeneklerden en iyisi' olduğunu iletti.

Johnson'ı ilk tebrik eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, tebrik mesajında, "İşbirliğimizi, detaylı olarak konuşmak için, sizinle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa: Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğiz

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, ülkesinin May ile varılan Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini söyledi.

İngiltere'nin AB'den çıkış tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de değişiklik yapılması için 'iyi bir sebep' olması gerektiğinin altını çizen Montchalin, "Eğer İngiltere normal bir şekilde AB'den ayrılmak istiyorsa bir noktada anlaşmalıyız." diyor.

Fransa'nın Johnson ile çalışmaya hazır olduğunu belirten Montchalin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki haftalarda Johnson ile bir araya geleceğini kaydetti.

İngiltere ile AB arasında yürütülen müzakereler sonucunda Brexit tarihi 31 Ekim olarak belirlendi.

Euronews Türkçe

Etiketler: İngiltere, Brexit, AB, Johnson
Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB'den Johnson'a: May'in onayladığı Brexit anlaşması müzakereye açılmayacak

    Pompeo: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir

    Millî gelirin % 15’i israfa

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat

    EYT’liler: Yok deseler de gündemde olacağız

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal

    Küresel ısınma korkutuyor

    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması

    Filistin'den sürpriz adım

    Göçmenleri taşıyan tekne battı: 150 kişi kayıp

    Boris Johnson'dan 'anlaşmasız Brexit' açıklaması

    S-400 sevkiyatının ilk etabı tamamlandı

    Ankara'da kurbanlık satışı başladı

    "Tarihçilerin Şeyhi" vefatının 3. yılında yad ediliyor...

    Ekonomiye güvende düşüş sürüyor

    Kurban sayısı azalacak

    Avrupa'da 'sıcaklık' alarmı!

    Rusya'dan vizesiz seyahat kapsamına ilişkin karar

    Kritik süreçte önemli toplantı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçimli otokrasi”
    Genel

    Aşırı terleme hangi hastalıkların belirtisidir?
    Genel

    Ahlat Köşkü’ne AYM’den iptal
    Genel

    Şekersiz şeker hastalığına dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Atilla YILMAZ

    Bediüzzaman’ın İngilizlerle mücadelesi ve ‘Kürt Teali’ çarpıtması
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsraf ve savurganlık âfeti
    Risale-i Nur'dan

    Sünnete sarılan manen yükselir
    İbrahim ERSOYLU

    Yeni Asya’ya kuvvet vermek
    Süleyman KÖSMENE

    Cennet ehlinin efendileri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.