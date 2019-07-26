AB'den Johnson'a: May'in onayladığı Brexit anlaşması müzakereye açılmayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ilk görev gününde verdiği Brexit mesajlarına Avrupa Birliği (AB) tepki gösterdi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Johnson'ın, eski İngiltere Başbakanı Theresa May ile varılan anlaşmayı tekrar müzakereye açma isteğinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Birlik üyesi temsilcilere e-mail gönderen Barnier, İngiltere Başbakanı'nın bu konuda kullandığı 'savaşçı' dilin anlaşmasızlığı işaret ettiğini belirterek, 27 ülkenin prensiplerine bağlı kalarak dayanışmayı sürdürmesi gerektiği mesajını verdi.

Johnson başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, AB ile "yeni ve daha iyi bir anlaşma" sözü vererek her durumda 'amasız ve fakatsız' 31 Ekim'de Birlik'ten çıkılacağını söylemişti.

Junker'den Johnson'a: May'in onayladığı anlaşama seçeneklerden en iyisi

Theresa May'in yaptığı anlaşmanın değiştirilmesi gerektiğini savunan Johnson, ilk olarak da Kuzey İrlanda ile ilgili "tedbir maddesi"nin (Backstop) kaldırılmasını istiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de telefonda, Johnson'a May'in onayladığı ayrılma anlaşmasının 'seçeneklerden en iyisi' olduğunu iletti.

Johnson'ı ilk tebrik eden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, tebrik mesajında, "İşbirliğimizi, detaylı olarak konuşmak için, sizinle bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa: Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğiz

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, ülkesinin May ile varılan Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini söyledi.

İngiltere'nin AB'den çıkış tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'de değişiklik yapılması için 'iyi bir sebep' olması gerektiğinin altını çizen Montchalin, "Eğer İngiltere normal bir şekilde AB'den ayrılmak istiyorsa bir noktada anlaşmalıyız." diyor.

Fransa'nın Johnson ile çalışmaya hazır olduğunu belirten Montchalin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki haftalarda Johnson ile bir araya geleceğini kaydetti.

İngiltere ile AB arasında yürütülen müzakereler sonucunda Brexit tarihi 31 Ekim olarak belirlendi.