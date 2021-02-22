AB'den Rusya'ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin tutuklanması nedeniyle dört Rus yetkiliye yaptırım kararı aldı.

Euronews'e konuşan diplomatik kaynaklar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında Brüksel'de düzenlenen toplantıda, kimliği açıklanmayan üst düzey yetkililere karşı cezai tedbirlerin uygulanması için biran önce adım atılacağına dair karar alındığını bildirdi. Diplomatik kaynaklar, söz konusu Rus yetkililerin varlıklarının dondurulması ve AB'ye giriş yasağı başta olmak üzere bir takım yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu. Navalny ve destekçilerinin tutuklanmasında insan hakları ihlalleri bulunduğu gerekçesiyle alındığı belirtilen yaptırımların, önümüzdeki ay yürürlüğe girmesi bekleniyor. Euronews Türkçe

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