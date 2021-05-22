AB liderleri Brüksel'de toplanacak

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, aylar sonra ilk kez önümüzdeki hafta video konferans yerine Brüksel'de yüz yüze bir araya gelecek.

AB liderleri aylar sonra ilk kez yoğun bir gündemle Brüksel'de toplanacak. AB Konseyi'nin 24-25 Mayıs'taki toplantısı, liderleri aralıktan beri ilk kez video konferans yerine yüz yüze bir araya getirecek. İki günlük AB Liderler Zirvesi'nde, liderlerin önünde geniş bir gündem listesi bulunuyor.

Daha önce Rusya, AB-İngiltere ilişkileri ve rutin olarak ele alınan Covid-19 salgınını ele alacakları açıklanan liderlerin masasındaki dosyalara İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrasında gerginliğin arttığı Orta Doğu'daki durum da eklendi.

Avusturya, Slovenya, Macaristan gibi bazı AB ülkeleri İsrail'e tam destek verirken Fransa ve Almanya, Hamas ile İsrail arasında ateşkese varılması için girişimlerde bulunmuştu. AB, daha önceki açıklamalarında Hamas'ın roket fırlatmasını kınamış ve İsrail'in kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirtmişti.

Başından beri iki devletli çözümü destekleyen AB yönetimi, Filistin-İsrail meselesinde kalıcı çözümün siyasi bir süreçle mümkün olduğunu sık sık dile getiriyor. Rusya, ABD, BM ve AB'nin oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü'nü yeniden canlandırmak isteyen AB, bu amaçla bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde diplomatik girişimlerini yoğunlaştırmak istiyor.

AB aynı zamanda Filistinlilerin Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki topraklarda bulunan evlerinden zorla çıkarılmalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor.