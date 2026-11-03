İslamofobi metastaz yaptı

BM İslamofobi Özel Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Müslümanlara yönelik düşmanlığın Avrupa’nın siyasî söylemine ve kurumlarına yayıldığını belirterek bu durumu “metastaz”a benzetti.

Okunma Sayısı: 234

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.