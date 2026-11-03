Ahmet Nazif Zorlu vefat etti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu (82) bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Zorlu Holding’in sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, Ahmet Nazif Zorlu’nun, 1953 yılında Denizli’nin Babadağ ilçesinde temelleri atılan Zorlu Grubu’nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri haline getirdiği ve Zorlu’nun gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin sanayileşmesine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sunduğu, eğitim ve kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla toplumsal gelişimi desteklediği belirtildi. Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinin bugün (4 Kasım Çarşamba) Levent’teki Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi. AA

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