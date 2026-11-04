Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükselti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart takımını 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Almanya ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.

"Devler Ligi"nde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, dördüncü haftada RAMS Park'ta yenilgisiz Stuttgart'ı ağırladı.

İlk yarı

8. dakikada Führich'in pasında sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Leweling'in vuruşunda meşin yuvarlak, önce uzak sonra yakın direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

12. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sallai, arka direğe ortaladı. Stuttgart savunmasının müdahalesiyle dönen topu önünde bulan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un müdahalesine rağmen üst direğe çarpıp fileleri sarstı: 1-0.

15. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in pasında savunma arkasına sarkan Batrakov'un ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Bredlow'un ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 2-0

20. dakikada Führich'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Leweling'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batrakov'un vuruşunda kaleci Bredlow, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

42. dakikada Deniz Undav'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Führich'in vuruşunda meşin yuvarlak, Galatasaray savunmasına çarptıktan sonra uzak direğin dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikada Stuttgart savunmasından topu kapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Bredlow, gole izin vermedi.

57. dakikada Demirovic'in pasında topla buluşan Führich'in ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

63. dakikada ceza yayında topla buluşan Deniz Undav'ın dönerek şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Spalt'ın pasında sol kanatta topla buluşan Führich, Sanchez'den sıyrıldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan Çakır'ın çeldiği meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki Torreira kornere gönderdi.

86. dakikada Deniz Undav'ın pasında savunma arkasına sarkan Pejcinovic'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda penaltı noktasına kadar açılan Uğurcan, topu ayağıyla uzklaştırdı.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükseltti.

Sezonun ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Stuttgart ise ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı.

Galatasaray için önemli an

Mücadelenin başında Stuttgart, önemli bir pozisyondan yararlanamazken iki direğe çarpan top Galatasaray için kritik bir an oldu.

Müsabakanın 8. dakikasında sol kanattan atağa katılan bek oyuncusu Maximilian Mittelstadt'ın ortasında arka direğe giden topa uygun durumdaki Jamie Leweling vurdu. Bu sırada Ermedin Demirovic gol sevincine hazırlanırken uzak direğe çarpan meşin yuvarlak çizgi üzerinde ilerleyerek diğer direğe vurup oyun alanına döndü.

Galatasaray savunması ardından topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

Batrakov'dan müthiş başlangıç

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, üst üste 3 Şampiyonlar Ligi maçında gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Devler Ligi"nin ikinci haftasındaki Barcelona ve üçüncü haftasındaki Lille maçlarının ardından Stuttgart'ı da boş geçmedi.

Mücadelenin 12 ve 15. dakikalarında fileleri havalandırarak takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıyan Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 4 gole ulaştı. Trendyol Süper Lig'de ise 8 müsabakada 1 golü bulunan Batrakov, toplamda 12 karşılaşmada 5 gollük katkı verdi.

Batrakov, sarı-kırmızılı formayla bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ilk 15 dakikasında 2 gol atabilen ilk futbolcu ünvanını aldı.

Uğurcan'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, ikinci yarıdaki kritik kurtarışlarıyla takımının üstünlüğü korumasında büyük rol oynadı.

Uğurcan, 63. dakikada Deniz Undav, 65. dakikada Chris Führich, 86. dakikada ise Dzenan Pejcinovic'in şutlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Uğurcan, birçok duran ve yan topta zamanında hamleler yaparak pozisyonu büyümeden önledi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç içinde ve sonunda iyi bir performans sergileyen milli kaleciye destek verdi.

İlk yarının sonunda oyuncular arasında gerginlik

Mücadelede ilk yarının son dakikalarında Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz ile Stuttgart'ın Türk asıllı Alman oyuncusu Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı.

Maçın 38. dakikasında orta sahada taç çizgisi üzerinde Chris Führich'in arkadan müdahalesi sonrasında sinirlenen Barış Alper, rakibini yakasından tutarak saha dışına fırlattı. Bunun ardından Stuttgart kaptanı Deniz, Barış Alper'e müdahalesiyle iki oyuncu arasında gerginlik çıktı. Araya iki takımın teknik ekibi ve çalışanlarının girmesiyle arbede sona erdi.

Pozisyonun sonlanmasının ardından İngiliz hakem Chris Kavanagh, Barış Alper ve Deniz'e sarı kart gösterdi.

Maç sonu üçlüsü Batrakov'dan

Galatasaray taraftarı, iç sahadaki klasikleşen "üçlü" tezahüratını Aleksey Batrakov'un yaptırmasını istedi.

Mücadeleyi 2 golle tamamlayarak galibiyeti getiren oyuncu olan Batrakov, taraftarın isteğiyle "üçlü" tezahüratını başlattı.

Almanya ekiplerine karşı iç sahada 9 maç sonra kazandı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Almanya takımlarına karşı sahasında 9 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

UEFA organizasyonlarında Almanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 4 Kasım 1992 tarihinde Eintracht Frankfurt'a karşı 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 9 maçta 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, konuk ettiği bir Alman takımını 26 yıl sonra ilk kez puansız uğurladı.

Alman takımlarını 7 maç sonra yendi

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcilerine karşı 7 maçlık kazanamama serisini Stuttgart maçıyla sonlandırdı.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Alman takımlarıyla yaptığı son 4 maçtan mağlup ayrılan Galatasaray, Stuttgart’ı yenerek kötü serisini de bitirdi.

Türk takımlarından Stuttgart’a puan yok

Stuttgart, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla yaptığı 2. maçı da kaybetti.

Tarihinde ilk kez bir Türk takımıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olarak karşılaşan Alman ekibi, söz konusu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı

Türk takımıyla ikinci kez Galatasaray’a rakip olarak karşılaşan Stuttgart, yine evine eli boş döndü.

Son 43 Avrupa maçında gol oldu

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 43 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

Galatasaray'ın ardından çıktığı 43 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu maçların 17’sini kazanırken, 17'sinden mağlup ayrıldı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 157 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

"Cimbom" gol sesinin duyulduğu 43 maçlık süreçte 76. kez fileleri sarsarken, kalesindeki 81 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 7. mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

"Devler Ligi"nde son 12 iç saha maçının 9’unda yenilmedi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 iç saha maçının 9’unda mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 5. kez kazandı. Söz konusu süreçte 4 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, konuk takımlar 3 karşılaşmadan kazanarak ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 21 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü.

Avrupa kupalarında son 13 iç saha maçının 8’ini kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 13 maçta 7 galibiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha mücadelelerinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İspanya devi Barcelona'ya yenildi.

Misafir takımda erken değişiklik

Alman temsilcisi, sakatlık nedeniyle ilk değişiklik hakkını maçın 18. dakikasında kullanmak zorunda kaldı.

Mücadelenin başında ayak bileğinden sakatlanan Atakan Karazor, 18. dakikada yerini Yanik Spalt'a bıraktı.