Otogaz zammına tepki: “At, eşek devrine döneceğiz”

Akaryakıta zamlar devam ediyor. Özel Tüketim Vergisindeki (ÖTV) güncellemenin ardından 1 Kasım’da benzin, mazot ve LPG artırıldı. Otogaza ise 9 lira 30 kuruş zam geldi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otogaza gelen zamma tepki gösteren bir çiftçi, “Artık arabaları satacağız, başka yapacak hiçbir şey kalmadı. Her gün zam. Vallahi olacağı yok bitti, çiftçi de bitti, her şey bitti” ifadelerini kullandı. Bir işçi ise “Asgarî ücretle çalışıyoruz. Bu işin sonu nereye gidecek, biz de bilmiyoruz, zor durumdayız. At, eşek devrine geri döneceğiz herhalde, atalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin yaptığı döneme” dedi. Osmaniye - Anka

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