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Everest’te Feci Helikopter Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı!

03 Kasım 2026, Salı 09:21
Nepal'de Everest Dağı yakınlarındaki bir helikopter pistine aynı anda iniş yapmaya çalışan iki helikopter havada çarpıştı. Feci kazada 1 turist hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

 

Nepal’in Everest Dağı yakınlarındaki Pheriche bölgesinde sabah saatlerinde havacılık tarihine geçecek feci bir kaza meydana geldi. Kathmandu Post'un aktardığı bilgilere göre; Fishtail Air ve Air Dynasty şirketlerine ait iki helikopter, aynı anda piste iniş yapmaya çalışırken çarpıştı.

Piste aynı anda inmeye çalıştılar

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Solukhumbu bölgesindeki Pheriche helikopter pistine yaklaşan iki hava aracı, koordinasyon eksikliği sebebiyle iniş esnasında birbirine temas etti. Çarpışmanın etkisiyle helikopterlerden biri ağır hasar aldı.

Can kaybı ve yaralıların durumu

Kazanın ardından bölgeye hızla arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazanın bilançosu şöyle:

  • 1 Ölü: Çarpışan helikopterlerden birinde bulunan ve Hindistan kökenli olduğu açıklanan bir turist olay yerinde can verdi.
  • 3 Yaralı: Aynı helikopterde seyahat eden Yeni Zelanda vatandaşı bir turist ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan her iki helikopterin pilotlarının ise kazayı hafif yaralarla atlattığı bildirildi.

Olay anı kamerada

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, helikopterlerin pervanelerinin birbirine çarptığı dehşet verici anlar anbean kaydedildi. Kazanın ardından Simrik Air'e ait yardım helikopterleriyle yaralılar bölgeden tahliye edilirken, Nepal Sivil Havacılık Otoritesi kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

AA

Etiketler: Nepal, Everest Dağı, helikopter kazası
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