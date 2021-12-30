AB, Myanmar’a silâh ambargosu istedi

Avrupa Birliği (AB), Myanmar’da ordunun sivillere şiddet uyguladığı gerekçesiyle uluslar arası camianın bu ülkeye silah ambargosu uygulaması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Myanmar’da kadın ve çocuklar dahil çok sayıda kişinin ordu tarafından öldürüldüğü haberleriyle ilgili açıklamada bulundu. Myanmar’da askerî rejimin 24 Aralık’ta aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 35’ten fazla sivili öldürüp yakmasının kabul edilemez olduğunu belirten Borrell, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Borrell, “Myanmar’da artan şiddet karşısında silâh ambargosu dahil olmak üzere daha fazla önleyici uluslar arası eylem gerekmektedir.” ifadesini kullandı. Myanmar’da 1 Şubat’taki darbeden bu yana ordu kurumlarına ve liderlerine yaptırım uyguladıklarını, bu ülkeye malî yardımları dondurduklarını hatırlatan Borrell, AB’nin askeri rejime daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu bildirdi. Borrell, insani yardıma devam edeceklerini kaydetti. AA

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