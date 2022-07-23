"AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları başarısız oldu"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımlarının işe yaramadığını savunarak sürerek Brüksel'in Ukrayna'daki savaş konusunda yeni bir stratejiye ihtiyacının olduğunu söyledi.

Orban, Romanya'daki Macar toplumuna hitaben yaptığı bir konuşmada, "Savaşı kazanmak yerine barış görüşmelerine ve iyi bir barış önerisi hazırlamaya odaklanılması gereken yeni bir stratejiye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Orban, bir NATO üyesi olan Macaristan'ın komşu Ukrayna'daki savaşın dışında kalacağı yönündeki duruşunu da yineledi.

Nisan ayında üst üste dördüncü kez bu göreve seçilen Orban, konuşmasının devamında, Batı'nın Ukrayna stratejisinin dört temel üzerine inşa edildiğini söyledi.

Macar Başbakan'a göre bunlar;

- Ukrayna'nın, NATO silahlarıyla Rusya'ya karşı bir savaşı kazanabileceği

- Yaptırımların Rusya'yı zayıflatacağı ve liderliğini istikrarsızlaştıracağı

- Yaptırımların Rusya'ya Avrupa'dan daha fazla zarar vereceği

- Dünyanın Avrupa'yı desteklemek için sıraya gireceği

Orban, Avrupa'da hükümetlerin "domino taşları gibi" çökmesi, enerji fiyatlarının artması ve şimdi yeni bir stratejiye ihtiyaç duyulması nedeniyle bu stratejinin 'başarısız' olduğunu öne sürdü.

"Dört lastiği de patlamış bir aracın içinde oturuyoruz. Savaşın bu şekilde kazanılamayacağı kesinlikle aşikar" diyen Orban, "Ukrayna, savaşı bu şekilde asla kazanamaz. Çünkü Rus ordusu asimetrik bir hakimiyete sahip." diye konuştu.