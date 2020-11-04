ABD, 59. başkanını seçiyor

ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213'e çıkardı. Biden ise 238 delege almış durumda bulunuyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da 7, Alabama'da 9, Mississippi'de 6, West Virginia'da 5, Kentucky'de 8, Tennessee ve Indiana'da 11'er, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming'de 3, Nebraska'da 4, Louisiana'da 8, Arkansas'ta 6, Kansas'ta 6, Missouri'de 10, Utah'da 6, Texas'ta 38, Iowa'da 6, Idaho'da 4, Florida'dan 29, Montana'dan 3 ve Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı.

Öte yandan Demokrat aday Biden, Washington DC'de 3, Vermont'ta 3, Illinois'te 20, Virginia'da 13, New Jersey'de 14, Delaware'de 3, Massachusetts'te 11, Maryland'da 10, New York'ta 29, Colorado'da 9, Connecticut'ta 7, Washington'da 12, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5, Oregon'da 7, California'da 55, Arizona'da 11, Maine'den 3, Hawaii'den 4, Minnesota'dan 10 ve Nebraska'dan 1 delegeyi aldı.

Böylece Trump, halen oy sayımı devam eden seçimlerde şu ana dek toplam 213 delegeye ulaşırken, rakibi Biden ise 238 delege kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Kentucky'deki oyların yüzde 53,7'sini elde etti.

Demokrat Joe Biden Vermont, Cumhuriyetçi Donald Trump ise Kentucky eyaletini kazandı.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette yüzde 53,7 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 44,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri kazandı.

Vermont'ta ise yüzde 62,7 oy oranına ulaşan Biden, yüzde 37,3 oy oranında kalan Trump'ı geride bırakarak eyalette ipi göğüsleyen isim oldu.

Bu sonuçla Trump, Kentucky'de 8 delegeyi, Biden ise Vermont'ta 3 delegeyi hanesine yazdırdı.

West Virginia eyaletini Trump, Virginia'yı ise Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia eyaletinde Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, West Virginia eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 yılında da West Virginia eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti. West Virginia'yı kazanan son Demokrat 1996'da Bill Clinton olmuştu.

Virginia eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı. 2016 yılında da Virginia'da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, West Virginia'da 5 delege kazanırken, Biden ise Virginia'da 13 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Trump Mississippi'yi, Biden Massachusetts'i kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump Mississippi, Demokrat Joe Biden ise Massachusetts eyaletini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Mississippi'deki oyların çoğunluğunu elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette Trump, Demokrat rakibi Biden'ı geride bırakarak oyların çoğunluğunu ve 6 delegeyi kazanmayı garantiledi.

Öte yandan Biden, Massachusetts eyaletindeki oyların çoğunluğunu elde etti ve eyaletteki 11 delegeyi kazandı.

Alabama'yı Trump, Delaware ve Illinois'ı Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Alabama eyaletinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de Alabama eyaletinde rakibi Hillary Clinton'ı yenmişti.

Diğer taraftan Delaware ve Illinois eyaletlerinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Her iki eyaleti 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Alabama'da 9 delege kazanırken, Biden ise Delaware'de 3, Illinois'de 20 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Trump Güney Carolina ve Oklahoma'yı kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Güney Carolina ve Oklahoma eyaletlerinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Trump, Güney Carolina'da 9, Oklahoma'da ise 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

Trump Tennessee'de, Biden New Jersey'de kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee eyaletinde, Demokrat Joe Biden New Jersey eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Tennessee eyaletinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, Tennessee'de 11 delege kazanmış oldu.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanarak 14 delegeyi hanesine yazdırdı.

Trump Indiana'da, Biden Maryland'da kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana'da, Demokrat aday Joe Biden Maryland'da kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, Indiana'da Demokrat rakibi Joe Biden'ı geride bıraktı.

Biden ise Maryland eyaletinde oyların çoğunluğunu alarak ipi göğüsledi.

Bu sonuçla Trump, Indiana'da 11 delege kazanırken, Biden da Maryland'da hanesine 10 delege yazdırdı.

Trump, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Güney ve Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska ve Louisiana'da Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Güney Dakota'da 3, Kuzey Dakota'da 3, Wyoming'de 3, Nebraska’da 5, Louisiana’da 8 olmak üzere 22 delege kazandı.

New York'u Biden aldı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.

Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.

Connecticut, Colorado ve Washington DC'yi Biden, Arkansas'ı Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'yi Demokrat Joe Biden, Arkansas eyaletini ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Biden Connecticut ve Colorado eyaletleri ile başkent Washington DC'de rakibi Trump'ı yendi.

2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton her iki eyalet ve Washington'da Trump'a karşı kazanmıştı.

Washington DC eyalet olmadığı için Kongre seçimlerine katılmazken başkanlık seçimine katılıyor.

Diğer taraftan Arkansas eyaletinde ise Trump seçimi kazandı.

Biden, Connecticut'ta 7, Colorado'da 9, Washington DC'de 3 delege kazanırken, Trump ise Arkansas'ta 6 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Trump Kansas ve Missouri eyaletlerini kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, Kansas ve Missouri eyaletlerini Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Trump Kansas ve Missouri eyaletlerinde rakibi Demokrat Joe Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Kansas'ta 6, Missouri'de 10 delege kazandı.

Washington'ı Biden, Utah'ı Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Washington eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Utah eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Washington'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Biden, Washington'da 12 delege kazandı.

Trump ise Utah eyaletini alarak 6 delegeyi hanesine yazdırdı.

Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire'ı kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, Rhode Island, Oregon, New Mexico ve New Hampshire eyaletlerini kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden söz konusu eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico'da 5 ve Oregon'da 7 delegeyi hanesine yazdırdı.

California eyaletini Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Biden California'da rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Böylece Biden hanesine 55 delege yazdırmış oldu.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump Ohio eyaletini kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Ohio'da rakibi demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Böylece Trump, Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Başkanlık yarışında Biden Minnesota'yı, Trump Montana'yı kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Minnesota eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Montana eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Minnesota'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Montana'da ise Cumhuriyetçi Trump, Biden'ı geçerek ipi göğüsledi.

Bu sonuçlara göre Biden hanesine 10, Trump ise 3 delege daha eklemiş oldu.

Kritik önemdeki Florida eyaletini Trump kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Florida eyaletini, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump kazandı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı Trump, Florida eyaletindeki oyların yaklaşık yüzde 51,3'ünü aldı.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 96'sı sayılırken, yüzde 51,3 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 47,8 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak eyaletteki seçimleri kazandı.

Bu sonuçla Biden'ı geride bırakan Trump, eyaletteki 29 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Iowa ve Idaho'yu Trump, Hawaii'yi Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Iowa ve Idaho eyaletlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump, Hawaii adalarını ise Demokrat Joe Biden kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, ABD Başkanı Trump, Iowa ve Idaho eyaletlerinde rakibi Biden'i yendi.

Trump, 2016 başkanlık seçimlerinde de bu iki eyalette rakibi Hillary Clinton'ı mağlup etmişti.

Diğer taraftan Hawaii adalarında ise Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazandı.

Hawaii adalarını 2016 yılında da Demokrat aday Hillary Clinton kazanmıştı.

Trump, Iowa'da 6 ve Idaho'da 4 delege kazanırken, Biden ise Hawaii'de 4 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Kritik eyaletlerden Texas'ı Trump kazandı

ABD'de başkanlık seçimlerinde adaylar açısından kritik önem taşıyan Texas eyaletini Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta Demokrat rakibi Biden'ı geride bıraktı.

Trump, Texas'ta 38 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Kritik önemdeki Arizona eyaletini Biden kazandı

Arizona eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Biden, Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Bu sonuçla Biden, Arizona'dan 11 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Maine eyaletini Biden kazandı

Maine eyaletinde Demokrat aday Joe Biden kazandı.

Bu sonuçla Biden, Maine'den 3 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.